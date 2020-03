Alors qu’elle présentait il y a trois mois son dernier titre ”Tout est gore”, Lous and the Yakusa dévoile ”Solo”. Une chanson plus calme dans le rythme que les précédents mais qui recouvre tout autant d’une finesse et d’une vérité dans les propos. Tout est ainsi transposé dans une mise en images la mettant en avant seule dans une pièce et soigneusement vêtue d’une tenue rouge signée Elena Mottola.