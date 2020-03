Marc Lavoine : le clip de “Toi et moi”

Alors qu’il officie actuellement en tant que coach dans la neuvième saison du télé-crochet ‘The Voice’, Marc Lavoine poursuit l’exploitation de son triple Best-of Morceaux d’amour qui retrace les 35 ans d’une fabuleuse carrière. Et c’est à travers l’inédit “Noir et blanc”, une ritournelle aérienne et organique prônant l’amour universel que l’artiste remercie ses fans. La voix suave de Marc Lavoine retentit aux côtés de celle d’une femme sur cette piste aux allures de bande originale d’un film mystérieux. Dans le clip dévoilé, Marc Lavoine fait danser la talentueuse Fanny Sage au cours de séquences sobres et très esthétiques.