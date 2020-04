Nothing But Thieves : le clip de “Is Everybody Going Crazy?”

Bonne nouvelle ! Nothing But Thieves est de retour et le fait savoir de la plus belle des manières… Après deux albums largement salués par la critique le groupe compte bien nous électriser à nouveau.

Pour preuve : le lead single de cet opus. “Is Everybody Going Crazy?” s’impose comme un rock moderne et électrique qui ne devrait laisser personne insensible. Efficace, tout simplement !