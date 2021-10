Tout droit venue du Québec, La Zarra est l’une des révélations de cette année. Elle continue de nous embarquer dans son univers avec son nouveau titre “Tout Feu, Tout Flamme” aka “TFTF”. C’est à découvrir sur aficia.

Une voix rappelant les plus grandes chanteuses de variété française, des productions urbaines et un flow inégalable, voici ce qui caractérise La Zarra. Véritable phénomène qui a su se faire remarquer dernièrement par son titre “Tu t’en iras” qui ne cesse de séduire et de faire succomber le grand public. Il faut dire que l’artiste tout droit venu du Québec nous ramène une fraîcheur musicale et une innovation dans le mélange des styles qui sait saisir l’attention.

Avant de dévoiler son premier album, fruit de ses années de travail, elle nous dévoile un nouveau titre “TFTF”, à traduire par “Tout Feu Tout Flamme”. Une chanson qui risque encore une fois de tout faire flamber sur son passage !

La Zarra, maîtresse de son destin !

Dans la mise en images qui habille le nouveau titre de La Zarra le décor majestueux et luxueux nous plonge dans une autre époque où les hommes ont encore des choses à se faire pardonner…! Dans des tenues aussi chics qu’élégantes, l’artiste scintille et nous expose son message flamboyant.

Illusion, manipulation et esprit maléfique sont les maîtres-mots de cette histoire dans laquelle seule La Zarra aura le dernier mot…

Découvrez “TFTF”, le nouveau clip de La Zarra :