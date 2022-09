On attaque la rentrée avec une playlist concoctée par celles et ceux qui alimentent chaque jour votre média. La rédaction d’aficia vous propose sa playlist spéciale “rentrée” !

La rentrée est arrivée, et c’est bien souvent synonyme de la fin de l’été. C’est pourquoi l’ensemble des membres de la rédaction vous a préparé une playlist pour vaincre la nostalgie et tout simplement prolonger l’été.

Dans cette playlist, on y retrouve des artistes que l’ensemble des membres a écouté en boucle cet été. De Julien Granel (“Plus fort”), à Hardwell avec l’étourdissant “I Feel Like Dancing” en passant par le dernier album de Bigflo & Oli (“Coup de vieux” et “Dernière”), ou encore “48h” de Stéphane tous les styles y sont !

Profitez en pour faire quelques découvertes (Khamsin, Jubël, Nusky), car aficia, c‘est avant tout de l’émergence et du talent ! Et enfin, laissez vous porter par Adé avec le délicieux “Tout savoir”, INNA avec “Baby” ou “Titi Me Pregunto” de Bad Bunny ! Bref, une playlist concoctée avec le cœur de passionnés !

Ecoutez notre playlist marquant la fin de l’été :