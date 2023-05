Alors que la finale de l’Eurovision approche à grand pas, La Zarra a livré un show exceptionnel, ce mardi, à l’occasion de la première demi-finale. Découvrez avec aficia les coulisses de cette prestation.

“Évidemment” est le titre qui va représenter la France lors du concours de l’Eurovision, à Liverpool, ce week-end ! En effet, le pays tricolore est déjà qualifiée pour la grande finale ce samedi étant donné qu’il est membre du “Big 5”. Ce groupement est partagé avec 4 autres pays représentant les contributeurs financiers les plus importants de l’évènement (qui sont Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni). Mystérieuse et envoutante, la chanteuse québecoise a proposé une prestation grandiose. L’artiste figure d’ailleurs parmi les favoris du concours d’après les bookmakers !

France first rehearsal photos 🇫🇷📸 pic.twitter.com/D7Oc3wYxkI — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 4, 2023

Une performance sensationnelle

L’équipe de la délégation française voulait une mise en scène digne de ce nom. Pari réussi ! Lors de la performance, les spectateurs n’ont pas été déçus. La Zarra a fait son apparition vêtue d’une immense robe noire et rouge ornée de 6000 cristaux et strass. La tenue a été confectionnée par le créateur français Romain Thevenin. Lorsque la prestation débute, on remarque qu’elle n’est pas à même le sol mais bel et bien sur une plateforme à 3 mètres de hauteur. Une réalisation assez dangereuse mais surtout très ambitieuse. La Zarra brille de mille feux, debout, sur ce dispositif cylindrique recouvert par ce long tissu scintillant.

Il y a toute une mécanique qui va la faire monter et descendre. La Zarra aura donc une ceinture de sécurité, qu’elle devra détacher lorsqu’elle se retrouvera au sol, puis rattacher pour remonter Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française de l’Eurovision

Dès les premières notes, hissée sur ce podium, 2 projecteurs vont mettre La Zarra en lumière à la vue du public. La chanteuse va d’abord faire quelques gestes avant de prendre le micro. De nombreux jeux de lumières et d’ombres vont venir embellir le début de sa prestation. Vient le moment du refrain où la plateforme sur laquelle se trouve la diva va descendre au fur et à mesure. Le tissu va disparaitre mystérieusement peu à peu… En réalité, des techniciens dissimulés dans des vêtements noirs vont venir retirer cette traîne. L’artiste retrouvera ainsi une robe de longueur classique.

Un registre aux multiples facettes

Quelques secondes plus tard, La Zarra va à nouveau prendre de la hauteur. C’est à ce moment-là, que l’on découvre le haut de la colonne incrustée de miroirs ressemblant à une boule à facettes. Les projecteurs vont venir éclairer les miroirs projetant la lumière dans toute la salle. Une référence provenant du côté électro disco de la chanson. On retrouve aussi dans ce morceau, des éléments provenant de la variété française. “Évidemment” s’achève par une puissante intonation vocale de la québécoise où elle chantera :“La grande France”. À cet instant précis, un drapeau bleu, blanc, rouge sur un mur de LED va faire son apparition suivi d’un rideau doré étincelant.

C’est la dernière ligne droite et je suis plus que jamais déterminée à porter avec fierté et amour les couleurs de la France La Zarra

La chanteuse a performé de façon spectaculaire. Un timbre de voix unique qui nous rappelle la voix de Barbara Pravi qui représentait la France lors de l’Eurovision 2021. Elle roule les R parfaitement et possède un coffre assez impressionnant. Une performance vocale qui reste à démontrer lors de la grande finale ce samedi !

Découvrez la prestation de La Zarra lors de la demi-finale avec “Évidemment” :