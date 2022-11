YO présente son nouveau clip “(HYPER) À l’eau”.

YO (ex membre du groupe Arcadian) nous présente son nouveau clip “(HYPER) À l’eau” et c’est à découvrir dès aujourd’hui sur aficia.

YO, connu sous le nom de Yoann Pinna, est un auteur, compositeur, interprète et multi- instrumentiste. Il revient en solo après deux albums certifiés disque d’or et trois ans de tournée avec le groupe Arcadian. Nous l’avions d’ailleurs rencontré pour une interview à l’aube de sa carrière en solo, c’est à découvrir ou redécouvrir ici.

YO tombe le masque

YO dévoile en image le masque qu’il se sent contraint de porter pour affronter le monde extérieur. Sur un son pop, nous voyons le jeune artiste de 28 ans se préparer à affronter le regard des autres tout en arborant un sourire, souvent forcé. Une façade pour se protéger et répondre aux attentes d’une société qui nous demande d’être fort et heureux.

Ainsi, il présente sa personnalité sensible et ne veut plus s’en cacher. Qui plus est, quoi qu’il puisse arriver, nos émotions nous rattraperons toujours. De ce fait, il met en lumière le contraste entre le reflet qu’il voit dans son miroir et l’image qu’il renvoie dans les yeux des autres. Il montre que, malgré le masque qu’il s’inflige, son véritable visage le suit partout. D’autant plus qu’il est seul à le voir. Il le hante dans les situations qui peuvent lui être inconfortables. Une fois chez lui, le soir, le masque tombe et il s’effondre.

Un nouvel EP en préparation…

Il y a quelques mois il présentait son projet musical autour de son côté « HYPER… tout » en dévoilant le clip “(HYPER) sensible”. Aujourd’hui, il révèle le deuxième clip de ce projet “(HYPER) À l’eau”. Ces deux extraits annoncent ainsi un EP actuellement en préparation… Il paraitrait même que des indices se soient glissés dans son dernier clip !

Découvrez le clip “(HYPER) À l’eau” de YO :