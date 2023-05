Lakna en interview ‘Flash’ : “Je n’ai plus envie de me brider” 

À l’occasion de la sortie de Tsunami, son deuxième album, aficia s’est entretenu avec la chanteuse Lakna. Une artiste résolument libre qui creuse son sillon sur la scène RnB et pop.

En mars dernier, elle a sorti le titre « Moonwalk », aux airs mélancoliques et à la ritournelle dansante pour porter son second opus. Un nouveau projet musical qui marque davantage un style musical hybride. Auteure et compositrice, la chanteuse suisse trace tranquillement sa route afin de toucher en plein coeur le public français.

1.

Hello Lakna, peux-tu te présenter ?

Je propose une musique très métissée et qui a énormément d’influences. Ce qui parfois me joue des tours. Elle est parfois catégorisée «d’urbain féminin ». Ce qui est sûr c’est que j’essaie en tout cas de me laisser une grande liberté artistique. Je veux emprunter plein de styles musicaux si c’est possible.

2.

Pourquoi tu dis que ça te joue des tours ?

Parce-que je suis métisse et je me dis parfois que j’avais eu une autre couleur de peau, on aurait catégorisé ma musique autrement. On l’aurait peut être pas mis dans la case RNB par exemple. Il y a une idée préconçue, je crois d’une identité musicale. Des fois je me retrouve à taffer avec des rappeurs et des fois je me retrouve sur une mouvance beaucoup plus musicale, parce-que je suis aussi musicienne et j’aime être en band. Ce qui est sûr c’est que je n’ai pas envie de me brider. Mes influences sont trop variées pour ça !

3.

Il y a quoi qui diffère entre tes premiers sons et ce nouveau album ?

Ce qui a changé c’est que je me sens représentée par ma musique. C’est plus mature. Avant, je tâtonnais et je me cherchais. En tout cas à l’instant T, j’arrive avec un son qui est le début de ce que j’aimerais apporter.

4.

J’aimerais revenir sur la pochette de ton album. On t’y voit petite fille avec un regard presque victorieux, ou en tout cas très affirmé…

C’est une photo que j’ai retrouvé de moi enfant. Oui, je trouve ce regard impressionnant et très mature. Presque froid d’ailleurs. J’aimais bien ce regard vers le bas, comme si je me jugeais. C’est assez fort.

5.

On peut te souhaiter comme pour la suite ?

De la chance et de l’énergie. De l’expansion aussi ! La réussite aussi, ce qui signifie ne pas mettre de limites à mes projets .

Visionnez “Up & Down», le dernier clip de Lakna :