‘Masculine’ de Rouquine : un premier album thérapeutique

Porté par une sorte de contradiction que l’on peut associer au projet rien que par son titre, Masculine surfe sur une vague décomplexée. Un beau mélange de voix planantes entrechoquées à une légère vibe électro, ça matche !

Masculine : L’histoire d’une vie ?

Ces conteurs d’histoires au projet fédérateur ont dévoilé une tracklist avec une organisation qui semble elle-même vouloir nous guider dans le cycle d’une vie.

Un cycle de vie qui commence avec quelques difficultés… En se confrontant très tôt à la mort notamment avec le titre “Mortel”.

S’ensuit la découverte des premières relations intimes et passionnelles, parfois mises à l’épreuve à cause de la société. On retrouve à la fin de cette période, le titre “L’amour à l’aveugle”, une adaptation de la nouvelle de Boris Vian. Une chanson enivrante qui constitue l’un des hits idéals pour faire la fête en concert.

Dans la continuité de ce chemin de vie, on s’arrête sur deux nouveaux titres. Ils offrent, via deux points de vue, une vision de la naissance avec une prise de responsabilité indispensable. Continuant à livrer des histoires, le côté Masculine du duo se met à la place de la gent féminine avec une vision critique décalée et solidaire.

De nouvelles étapes clôturent ce premier opus. Cap sur une quête d’émancipation, la création d’un cadre unique ; Puis l’hommage émouvant envers une figure paternelle, qui nous plonge en pleine intimité.

L’intimité, c’est finalement en partie ce qui peut résumer ce projet. Loin des tabous et des codes actuels, Rouquine s’amuse de l’absurdité de la vie. Ils offrent au public un premier opus qui leur ressemble.

Découvrez Masculine, le premier album de Rouquine :