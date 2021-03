Alors qu’il vient d’être présélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges, le groupe La Belle Vie est de passage sur aficia pour nous parler de sa musique, de ses projets…

Ils sont originaires de Saint-Etienne, ils sont quatre et forment le groupe La Belle Vie. Nous les avons découverts l’année dernière avec le single “La Piscine”, un hymne estival invitant au lâcher prise. Il est extrait d’un premier EP baptisé Bluettes sorti en novembre dernier.

Aujourd’hui, le groupe est présélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges, un tremplin qui offrirait au groupe une visibilité supplémentaire. Mais avant de connaître le résultat final, faisons les présentations avec La Belle Vie !

La Belle Vie : l’interview…

Si vous deviez vous présenter, vous diriez quoi ?

On est 4 copains de lycée qui aimons faire de la musique, chanter et danser ensemble.

Quels formes de messages et d’énergie souhaitez-vous véhiculer à travers votre musique ?

On a choisi de s’appeler La Belle Vie parce que c’est un vrai style de vie qu’on a adopté et pas seulement un nom. Si on peut essayer de rendre la vie un peu moins moche alors faisons-le à travers notre musique.

Musicalement, vous faites partie de la nouvelle scène pop électro made in France. Il y a du monde au portillon… Quel est votre truc en plus ?

La première chose qui nous vient à l’esprit c’est qu’on vient de Saint-Etienne et qu’on est un groupe de 4. On chante tous, tout en étant instrumentistes. Aussi, on se sent très libre dans nos choix, on ne suit pas de chemin tracé mais on le trace petit à petit avec les gens qui nous entourent.

Vous avez été présélectionné sur écoute à la nouvelle édition des Inouïs du Printemps de Bourges. C’est une toute première pour vous ce genre de tremplin ? Est-il essentiel pour démarrer une carrière ?

C’est une première en effet et nous en sommes ravis puisqu’on a eu la chance de jouer en ces temps devant un public. De pros certes, mais devant un public… En revanche, rien n’est essentiel pour démarrer sa carrière si ce n’est d’avoir faim de réussir.

Vos prochaines sorties, vos prochains objectifs, c’est quoi ?

Continuer à produire, à écrire, à grandir dans le projet et remonter sur scène dès qu’on le pourra afin de défendre notre musique.

Découvrez Bluettes de La Belle Vie :