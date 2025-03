Adamé en interview flash : “C’est grâce à TikTok que je suis là !”

C’est l’un des phénomènes pop qui a dernièrement percé sur les réseaux sociaux. Il publiera son premier EP le 07 mars 2025 . Nous avons rencontré Adamé sur aficia.

Il y a trois ans, il sortait une version bien à lui que “Le Coup de Soleil” de Richard Cocciante. Depuis, l’artiste a fait son petit bout de chemin, a agité la toile comme il sait si bien le faire et a sorti toute une série de chansons originales qui portera l’EP baptisé Demain me manque déjà. C’est au MaMa Festival où se rencontrent professionnels de la musique et publics venus soutenir leurs publics que nous avons rencontré Adamé. Nous lui avons posé 5 questions pour en savoir plus à son sujet. C’est notre format ‘interview flash’ !

Adamé, l’interview Flash :

1 Est-ce qu’Adamé se définit comme un ingénieur du son, multi-instrumentiste, créateur de contenus ou artiste, ou tout ça à la fois ?

(Rires) Ah, très fort comme question ! C’est toujours la pire question. Adamé, il est un peu tout ça. J’ai la chance d’être totalement indépendant dans le processus créatif. Effectivement, je suis un peu ingénieur du son, mixeur, arrangeur. Le problème, c’est que je suis moyen dans tout (Rires). Je ne peux pas me proclamer ingénieur du son par exemple, mais je fais un peu tout ça. Dans le but d’être indépendant et n’avoir besoin de personne. Et justement, pour ce premier EP qui arrive, je fais appel à d’autres personnes. J’ai toujours ma mère qui m’entoure, qui s’occupe des paroles, et mon frère. Je suis un peu couteau suisse.

C’est vachement important pour moi de contrôler, d’être maître du début à la fin. Financièrement, c’est génial. Je vois d’autres artistes qui font appel à 10.000 personnes à la fois. C’est usant à tous les niveaux. Aujourd’hui, je suis tout seul, je me contente de moi-même et c’est un peu négatif dans le sens où il faut s’ouvrir aux gens dans la musique. Je suis dans ce processus là au fur et à mesure…

2 Tu fais partie de cette génération qui émerge sur les réseaux sociaux. Est ce que tu as eu du mal pour arriver là où tu es, ou est ce que cela s’est passé exactement comme tu l’avais imaginé ?

Alors oui, en quelque sorte. Disons que je pense que des choses arrivent naturellement. Je travaille énormément, mais depuis gamin je fais de la musique. Mon père est dans la musique, j’ai des baguettes entre les mains depuis mon plus jeune âge. La question ne s’est jamais posée. Et pour en revenir aux réseaux sociaux, comme beaucoup d’artistes, j’ai eu envie de poster régulièrement. Je n’ai pas arrêté. Cela a créé son petit effet sur Tik Tok. C’est moins le cas aujourd’hui, mais c’était génial car tu peux passer de 0 abonnés à 300.000 vues en un claquement de doigts. J’ai vu la brèche, je m’en suis embourbé.

Grace à ça, j’ai construit une carrière, j’ai rencontré mon public pour la première fois via les réseaux sociaux. Cette version du “coup de soleil” sorti il y a trois ans a percé grâce à TikTok. Les gens sont toujours là aujourd’hui. Et là, je me rends compte qu’il faut monter sur scène, vraiment !

3 Quand j’entends “Imagine” de Carbonne, je me dis que tu aurais très bien pu le sortir ce son en temps qu’Adamé. C’est vrai ?

Alors oui, je t’aurais sans doute dit oui, mais il y a 2-3 ans. Depuis que je me suis installé à Paris, non pas que j’ai changé de style, ce n’est pas vrai, mais toute ma direction artistique est différente tout de même. Cela ressemble à quelque chose de pop urbaine, même si je n’aime pas forcément le terme. En revanche, j’adore ce titre par contre ! Je suis davantage dans un style “nouvelle pop” / chanson, et un peu moins d’influences R&B / Rap comme avant.

4 Tu as joué au MaMa Festival en octobre dernier, devant des professionnels de la Musique. C’était comment ?

J’ai eu la chance de jouer devant des professionnels. C’était vraiment particulier, en effet. Je l’ai fait en spectateur il y a deux ans juste pour regarder comment ça se passe. Et là, le fait d’y jouer dans une petite salle, très intimiste, 50 personnes, c’était intimidant, mais bienveillant. Je voyais vraiment les gens. 99% étaient des pros, j’en suis sûr, soit des programmateurs, soit des producteurs etc. Cela s’est bien passé ! Je préférais avoir une foule en délire, mais bon, là c’était assis. Cela faisait partie du jeu !

5 Peux-tu nous parler de l’EP qui arrive demain ?

On y parle de plein de thèmes différents : de sexualité, de deuil, de plein de sujets hyper importants, des choses que je vie mais de manière légère. Cet EP, je le considère vraiment comme un album : des photos, à la DA jusqu’aux chansons. On dit ‘EP’ car il n’y a que 6 titres, mais c’est comme un album. C’est la première fois que je vais vivre avec un début et une fin. C’est vachement excitant pour moi car c’est le début de quelque chose. J’espère que cet EP va pouvoir m’accompagner le plus longtemps possible sur scène.

Découvrez l’EP Demain me manque déjà d’Adamé (disponible le 07/03/2025) :