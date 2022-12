D’origine moldave, c’est en Roumanie qu’Irina Rimes a vu sa côte de popularité exploser. C’est désormais à la France qu’elle s’attaque avec un album pop-électro en français qu’elle prépare et dont elle parle en interview ‘Flash’ sur aficia…

Irina Rimes a commencé à chanter les chansons des autres en Moldavie, jusqu’au jour où elle décide de tenter sa chance sur un télécrochet. Même si elle ne le remporte pas, il lui offre une belle carrière en Moldavie, puis en Roumanie. Après cinq ans à publier des chansons qui ne percent pas, l’artiste connaît le fameux “hit”. D’après ses dires avec avec accent des pays de l’Est bien prononcé, certains diront qu’elle “a eu un coup de chatte”. “Oups, un coup de chance !” voulait-elle dire !

Une carrière construite sur pas mal d’années qui l’amène jury de “The Voice’ en Roumanie. Désormais, c’est à la France qu’Irina Rimes s’attaque. Elle prépare un album 100% français, dont elle nous parle en interview sur aficia. Nous lui avons posé 5 questions !

L’interview ‘Flash’ d’Irina Rimes :

1 D’autres chanteuses par le passé ont déjà misé sur la France avec des singles en français : Minelli, INNA… Ce sont des artistes que tu suis , que tu admires, que tu cherches à égaler ?

Je les admire oui, et surtout, nous sommes des amis, avec INNA et Minelli. En revanche, ma chanson “Laisse tomber les filles” est une version électro que j’ai sorti avec le DJ David Cancuente. Mais ce n’est pas tout à fait mon style. L’album sera plutôt pop avec des influences indie, un peu d’électro, davantage de rock. Je ne peux pas me comparer à INNA et Minelli. La carrière d’INNA m’inspire beaucoup. Je la connais en tant que personne. Je connais ses qualités qui l’ont poussé haut. Quand je parle de ma carrière à moi, je suis beaucoup moins extravertie, c’est quelque chose de plus personnel que je propose. Quand je construis un album, j’essaye de raconter une histoire plutôt que de faire des hits. Les carrières comme Minelli et INNA sont notamment basées sur des hits à l’international. Ma carrière est plutôt une histoire que je veux raconter.

2 Pourquoi la Roumanie est tant fascinée par la France d’après toi ?

Je pense que la culture roumaine est assez liée avec la culture française à cause des années d’entre les deux guerres. Notre culture était liée car tous les intellectuels venaient en France pour les études. Cela peut-être l’une des raisons. Mais pour moi, je suis personnellement tombée amoureuse de la langue française étant toute petite. J’ai été bercée avec les musiques de Lara Fabien, Charles Aznavour, Céline Dion et Serge Gainsbourg. Quand j’étais jeune, je rêvais de venir et de chanter en France. Le style français, c’était un coup de cœur pour moi. Mais là, pour moi, c’est quelque chose de très personnel. Même notre langue se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de mots qui sont les mêmes.

3 Le public français n’est pas facile… tu le sais ? Es-tu prête à redémarrer les compteurs à zéro ?

C’est ça que j’aime ! Je n’ai pas choisi la France pour avoir un succès international ou Européen. A vrai dire, ce n’est pas le succès qui m’importe. Je veux juste pouvoir chanter mes histoires et que les gens chantent avec moi, mes histoires. C’est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais la culture française est tellement proche de moi que je veux le reconquérir, mais pas conquérir le succès. Je voulais recommencer à zéro, parce que pour moi, les commencements me donnent des ailes et c’est une motivation. Je voulais voir si je pouvais conquérir l’âme des français ! C’est mon défi depuis des années, j’aime les défis !

Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour conquérir le cœur des français, mais je pense que faire de la musique personnelle et qui vient du cœur, ça suffit !

4 Peux-tu me parler de cette reprise de “Laisse tomber les filles” ?

C’est une chanson que je connaissais depuis toute petite. En vrai, je l’ai redécouvert sur la route dans le Sud de la France. On écoutait de la musique et on est tombé dessus par hasard. J’étais avec David à ce moment dans la voiture et on s’est dit “On va essayer de jouer avec cette vieille musique, elle est très efficace et on pourrait la moderniser !”. J’ai toujours adoré le style de France Gall. Je m’imaginais que ça m’irait bien. Après deux jours, on avait la prod’ en studio, et on la sortait comme ça ! Tout est allé très vite !

5 Quel est la suite des projets d’Irina Rimes en France ?

Je prépare un album qui est plus pop, un peu éloigné du style de “Laisse tomber les filles”. C’est un album pop avec des influences très différentes. Il y a du rock, de l’indie, il y a encore de l’électro, mais plutôt expérimental que de l’électro classique. J’ai trop hâte de faire écouter cet album aux gens car j’y ai mis toute mon âme dedans et toute ma passion. Cet album sera à 100% français.

Découvrez “Laisse tomber les filles” d’Irina Rimes :