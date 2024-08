4 jolies nuits à la Nuit De L’Erdre

Du 4 au 7 juillet 2024, le festival La Nuit de l’Erdre prenait place à Nort Sur Erdre. Un joli festival qui nous a une nouvelle fois permis de faire de jolies découvertes et redécouvertes musicales. Revivez ce joli moment au travers de la caméra d’aficia !

Pour la rédaction d’aficia, l’été 2024 est clairement marqué par les nombreux festivals partout en France. Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, l’équipe se balade partout sur les routes de France, et d’Europe. Ce week-end là, nous avons donc fait un arrêt à Nort Sur Erdre à l’occasion du festival La Nuit de l’Erdre. Un week-end de quatre jours au fil duquel, nous avons eu la chance de découvrir et redécouvrir des artistes tout aussi talentueux les uns que les autres.

La 24ème édition du festival a commencé en grandes pompes ce jeudi 4 juillet. C’est la grande révélation Santa qui a assuré l’ouverture du festival. Un joli concert intimiste et grandiose à la fois. Santa a été suivie par Tom Odell, venu nous jouer les grands titres de sa carrière, dont son titre Another Love, crié par les dizaines de milliers de festivaliers émerveillés. Programmés à leurs côtés ce soir-là, nous avons eu la chance d’assister aux shows spectaculaires du rappeur Gazo et du groupe Sum 41. En tournée d’adieu, ces derniers nous ont offert un show d’anthologie. L’occasion de redécouvrir les titres phares du groupe, dans des conditions exceptionnelles.

Un vendredi soir comme à la maison

Ce doux week-end s’est poursuivi vendredi 5 juillet, avec une programmation toute aussi jolie et éclectique. La soirée s’est ouverte avec le concert de Silly Boy Blue. Née à Nantes, l’artiste semblait comme à la maison, comme un avant goût de son concert à Stereolux en novembre prochain. La jeune nantaise a laissé place à une autre artiste de la région sur la scène Gorilla. Zaho de Sagazan nous a elle aussi offert un moment d’exception. L’artiste a interprété ses titres, avec une maitrise et une légèreté toujours aussi émouvantes.

Douce troisième Nuit

C’est Julien Granel qui nous a fait l’honneur d’inaugurer la troisième soirée du festival. Il est l’artiste le plus programmé cette année avec en moyenne un concert tous les trois jours. Avec son énergie débordante et solaire, il nous a offert un show tout en couleur. Puis c’était au tour de Caravan Palace, Gossip et Electric Callboy de continuer de séduire le public nantais. Mais les festivaliers étaient surtout venus pour le concert de Sean Paul ce samedi soir. Un concert rarissime et très attendu qui ne nous a évidemment pas déçus.

Une clôture en grandes pompes

Pour terminer cette jolie parenthèse musicale de quatre jours, le dimanche 7 juillet s’annonçait, lui aussi, sportif. C’est le groupe The Hyènes qui a eu l’occasion d’ouvrir cette dernière journée. Le groupe a été suivi par la révélation de l’année Yamê. Un artiste que l’on adore croiser sur les routes de France, et qui continue de s’imposer comme notre coup de cœur de l’été.

Mais en ce dimanche soir, c’est les toulousains Bigflo et Oli que le public était venu acclamer. Sans surprise, les deux frères ont emballé tout le monde sur leur passage. Devant leur show, le public était complètement conquis, criant chacune de leurs paroles qu’ils connaissaient sur le bout des doigts. Pour clôturer ce week-end, nous avons eu l’honneur de découvrir le groupe Nothing But Thieves. De passage en France pour quelques jours, le groupe nous a offert un show suspendu et mémorable.

La Nuit de l’Erdre c’était un doux week-end festif et familial. Un week-end placé sous le signe de la musique dont on gardera de jolis souvenirs. On vous donne rendez-vous en 2025 pour la 25ème édition du festival, qui s’annonce tout aussi surprenante et exceptionnelle !

Lou-Ann Nambot et Axel Charrier