Il vient tout droit de Rennes. Bel Gwen publiait la semaine dernière son tout premier EP intitulé Superchaos et voici le clip qui illustre “Elle avait”. aficia en parle!

Bel Gwen (Etienne de son vrai prénom) se lance dans le grand bain. “Bel”, pour l’unité de mesure du son, et “Gwen”, pour le mot gallois signifiant “blanc, pur, sacré, béni”. Il évoque un son dénué de prétention, mais riche de sens. Ce jeune Rennais débarque avec une plume sincère et des mélodies captivantes. Il s’impose à n’en pas douter comme l’une des voix montantes de la scène RnB Trap française.

Un clip réalise façon home made

Après avoir dévoilé une série de morceaux, Bel Gwen décide de balancer un EP baptisé Superchaos. Le tout, sans label et sans maison de disques. Ce projet regroupe 6 morceaux. Il nous a fallu plusieurs lectures pour vraiment comprendre et se laisser porter par le projet. Aujourd’hui, nous sommes entièrement conquis par ces mélodies envoûtantes, à la frontière entre chant et rap, et un brin de modernité. A l’intérieur de ce projet, il explore des émotions puissantes à travers des morceaux où se mêlent mélancolie et espoir.

Découvrez le clip de “Elle avait”. de Bel Gwen :

Comme extrait vidéo, Bel Gwen a mis en images le single “Elle avait”. Dans le clip, il appuie sur une sensation de vide qu’évoque des rues désertes et une ambiance assez sombre. Une vidéo réalisée de façon home-made, comme il nous confirme : “On a réalisé le clip avec Timothée Benard qui est un photographe et vidéaste Rennais. On s’est rendu dans plusieurs endroits de la ville qui nous semblaient correspondre à la vision des plans qu’on avait en tête”.

Et forcément la question du budget s’est posée pour la réalisation du clip : “En tant qu’indépendant, c’est sûr qu’on se doit de faire attention aux dépenses. Les clips n’y échappent pas. Mais je ne pense pas non plus qu’il y ait besoin de beaucoup pour faire de belles images”, nous confie en exclusivité l’artiste.

Rendez-vous à la fin de l’année pour la suite du projet. Un album est déjà en cours de réalisation.