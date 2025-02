Ce 13 février 2025 marque une étape significative dans l’industrie musicale française avec le lancement de Billboard France. Rencontre avec l’un des fondateurs du projet, Ulysse Hennessy en exclusivité pour aficia.

Tout le monde connaît le magazine américain Billboard. Et bien après s’être déjà installé en Angleterre, en Italie ou en Espagne, vous ne rêvez pas, une édition française est enfin disponible. Cette initiative, pilotée par Nicolas Baudoin, Ulysse Hennessy et Tarek Britel, vise à devenir une référence digitale pour les professionnels de la musique et les passionnés du secteur musical.

“Nous voulions être l’équivalent de Billboard aux États-Unis et offrir une plateforme solide aux artistes francophones, avec des propositions innovantes”, nous explique en exclusivité Ulysse Hennessy, co-fondateur de Billboard France. Ancien beatmaker et DJ, le co-fondateur a fait ses débuts en tant que journaliste musical avant d’intégrer le média “Ventesrap”, une plateforme reconnue pour ses nombreuses initiatives, notamment soutenues par Amazon Music.

Une première annoncée au MIDEM

Mais Ulysse Hennessy avoue : “C’est vrai qu’on ne partait pas gagnant, car c’était nouveau de ne pas partir tout à fait de zéro”. En renommant le média “Ventesrap” en “Billboard”, Billboard s’implante en France avec une base solide de 350 000 abonnés. L’équipe bénéficie également du soutien stratégique du groupe So Press et de Business Angels Influents dont Emmanuel Mounier (Unique Heritage Media), Julien Catala et Grégory Kowalski (Playground Love).

(c) Valentin Malfroy

Lors d’une conférence accordée depuis le MIDEM à Cannes où nous étions également conviés, le président de Billboard, Mike Van, qui a fait l’immense plaisir d’être présent, a précisé : “Nous voulons célébrer les accomplissements des professionnels de la musique, offrir une source de données fiable sur les classements, et créer des liens entre la musique et d’autres industries”.

Avec des contenus variés, incluant des analyses business et des données officielles du SNEP, Billboard France se positionne comme une plateforme ambitieuse qui intègre aussi les tendances virales telles que les morceaux issus de TikTok. Dans son classement hebdomadaire, il reprend en plus des données officielles du Snep le “back catalogue” des artistes, c’est-à-dire les albums publiés il y a plus de 3 ans. Un classement beaucoup plus réaliste que ceux qui existent actuellement sur le marché.

En ce jour de lancement, Billboard France s’offre une prestigieuse couverture avec une interview et un shooting d’un artiste très actuel. Billboard affirme ainsi sa volonté de devenir un acteur clé de l’écosystème musical français.