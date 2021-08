Après s’être faite remarquée sur l’album Ultra de Booba et sorti un peu plus tard un premier EP, la jeune Elia vient de proposer un nouvel opus baptisé OCEAN.

Dessus, on y retrouve plusieurs morceaux aussi pop qu’urbains. Un univers lancinant qu’elle a affiné avec le temps. Et c’est avec une élégance rare qu’elle dévoile le clip de “Chocolat”, à voir et revoir.