Cet été ‘Tout est orange’ avec Lowey

L’ancien candidat de la Star Academy, Lowey, débarque dans nos écouteurs avec son premier EP, Tout est orange. On en parle sur aficia !

S’il s’était fait remarquer en 2021 grâce à une vidéo virale, c’est la Star Academy qui l’a révélé au grand public.

Porté par le single “Sales gosses”, ce premier projet plonge dans un univers pop-rock lumineux. Un EP taillé pour l’été, qui donne envie de danser.

Composé de cinq titres, Tout est orange s’ouvre avec “Outsider” :

“Et toi, t’existes pas quand j’ai plus Internet” lyrics tirés du titre “Outsider”

Avec ce morceau, Lowey revient sur son parcours. Il évoque les critiques reçues après son passage dans l’émission et transforme cette période en force. Entre autodérision et revanche, il livre un titre aussi personnel qu’efficace, porté par une énergie très dansante.

Avec “Sales gosses”, l’artiste célèbre la nostalgie des premiers amours et l’insouciance de l’enfance. Son refrain accrocheur et son clip aux couleurs acidulées reflètent parfaitement l’univers de l’EP.

Mais l’amour peut aussi être fusionnel.

C’est ce que raconte “Alchimie”, l’un des morceaux les plus pop-rock du projet :

“Mon alter ego, tu te rends pas compte j’crois

De celui que j’deviens quand j’te vois

Alchimie attire mon corps vers toi” lyrics tirés du titre “Alchimie”

L’EP se termine avec “Orange”, le morceau éponyme du projet. Le ton change. Exit les guitares explosives : place à une ballade plus aérienne, portée par un riff de guitare délicat.

Lowey y dévoile une facette plus introspective. Il s’interroge sur sa nouvelle vie d’artiste et sur les bouleversements qu’elle entraîne. Si “Outsider” racontait les lendemains de la Star Academy, “Orange” marque néanmoins une nouvelle étape. Le orange, jusqu’ici couleur vive et chaleureuse, devient celui d’un coucher de soleil. Il symbolise la fin de son ancienne vie et le commencement d’un nouveau chapitre.

Pourtant, le morceau se conclut sur une note pleine d’espoir :

“Moi, j’aime bien quand c’est orange”

Une façon de montrer que, malgré les changements et les épreuves de la vie, Lowey avance avec enthousiasme. Et que ce premier EP ne représente que le début de son histoire.

Tout est orange de Lowey est disponible sur toutes les plateformes :

Léa Murgalé