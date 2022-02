L’Eurovision France 2022 : Qui sont les candidats en lice pour représenter la France à Turin ?

L’émission annuelle ‘C’est vous qui décidez’, diffusée sur France 2 vient de dévoiler la liste des artistes en lice pour représenter la France à l’Eurovision !

Il y a tout juste un an, Barbara Pravi était l’heureuse élue pour porter fièrement le drapeau tricolore à Rotterdam avec son titre “Voilà”. Un choix qui avait été voté à l’unanimité par le public français ! Portée par l’émission C’est vous qui décidez, diffusée sur France 2 quelques mois avant le grand concours. Le but ? Présenter les artistes en lice pour représenter la France et sensibiliser à la compétition de l’Eurovision ! Pari gagné puisque Barbara Pravi a su rassembler les troupes, fidéliser une communauté et décrocher une belle deuxième place au concours général.

Pour l’édition 2022, le concept reste le même. France Télévisions organise une soirée d’exception le 5 mars dès 21h10 en direct sur France 2 où le public et le jury désigneront l’artiste qui s’envolera pour Turin.

Orchestrée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, l’émission trouvera dans les membres du jury quelques artistes dont on connaît déjà bien le talent sur aficia. Cette fois, c’est Jenifer qui présidera le jury composé de Gjon’s Tears, Yseult et Joyce Jonathan. On trouvera également à leur côté, Élodie Gossuin, Cyril Féraud, Nicoletta, Agustin Galiana, André Manoukian et le créateur de contenu Sundy Jules. Une tablée impressionnante et diversifiée pour cette deuxième saison !

10 artistes solos, un duo et un quatuor !

Qui aura le privilège de faire voyager le drapeau tricolore à Turin le 14 mai prochain ? Parmi les 12 artistes sélectionnés, certains nous sont familiers : Cyprien Zeni, Elia, Joanna, Julia, Saam, Elliott et Pauline Chagne ! Il ne nous reste plus qu’à poser notre attention sur la suite de la sélection composée d’ Alvan et Ahez, Hélène in Paris, Joan, Marius, Pauline Chagne, SOA. Des univers vacillants entre la pop, l’urbain, la variété française et l’expérimentation… Des surprises, des découvertes et surtout des titres originaux !

Nos 3 coups de coeur !

Après l’écoute de chacun des titres, notre sensibilité nous a dirigé vers 3 artistes qui ont su nous toucher par leur interprétation. Nos pronostics seront-ils bons pour cette 66ème édition de l’Eurovision ?

Saam – “Il est où ?”

C’est avec “Mémère” que Saam est entré dans l’industrie du disque. Un titre touchant et intime qui a su nous convaincre ! Avec un univers simple, sans fioriture et se présentant avec ses seules armes : son timbre de voix et sa guitare, le dentiste de profession (un parcours qui nous rappellerait celui d’Amir, candidat de l’Eurovision en 2016) à la facilité de transmettre rapidement des émotions en chanson. Dans la continuité de Barbara Pravi, Saam pourrait présenter une autre dynamique de la musique française, portant le côté moderne de la production et les ajustements classiques qui font le charme de notre patrimoine. Avec “Il est où ?”, il s’axe vers un message plus léger, avec l’amour et le bonheur comme repère. Une quête vers un monde meilleur que l’artiste nous chante avec ferveur, accompagnée de quelques accords d’accordéon… Rien de mieux pour faire voyager le monde en destination de la France !

SOA – “Seule”

C’est frais, jeune et puissant ! Le tandem SOA arrive comme une boule de feu au milieu de cette sélection. Tandis que d’autres candidats misent sur des titres acoustiques, dans la continuité de la proposition de Barbara Pravi, SOA se démarque. De la danse, de la complicité et un message d’espoir, le duo a toutes ses chances pour proposer une prestation qui peut autant émouvoir que séduire ! Une pop efficace au refrain entêtant que l’on risquerait bien d’entendre sur les ondes prochainement. Pour le moment, reste à voir l’étape suivante : Le Live !

Pauline Chagne – “Nuit Pauline”

Pauline Chagne apporte un mélange entre un côté rétro et aérien. C’est ce qui la démarque et rend le projet authentique. Accompagnée de sa harpe, elle surprend, attendrit mais surtout hypnotise. Dans “Nuit Pauline”, l’artiste peut se voir en héroïne du scénario de sa vie, avec tous les rebondissements qu’il comporte. Nul ne doute qu’elle attirera l’attention des curieux et des personnes qui seront sensibles à son art !

Il ne reste plus qu’à attendre le 5 mars prochain pour connaître l’artiste qui représentera la France à Turin en Italie ! Après Barbara Pravi, qui pourra viser la première place du classement ? Faites vos pronostics…