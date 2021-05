HollySiz de retour avec “Thank You All I’M Fine” !

Il y a des retours qui sont explosifs. Celui de HollySiz avec “Thank You All I’m Fine” en fait partie. Le clip est à voir sur aficia.

Trois ans… Ça fait déjà trois ans que nous attendions la suite de Rather Than Talking, le second opus de HollySiz, aka Cécile Cassel. La bonne nouvelle tombe aujourd’hui avec la venue d’un nouveau titre, d’un nouveau clip et d’une énergie intacte.

Ce retour d’HollySiz sur le devant de la scène c’est pour nous annoncer la publication d’un EP à la fin du mois d’août, comme pour clôturer les vacances en beauté. Pas d’album donc, mais bien un mini format afin d’exprimer toute sa fougue et son envie de vivre dans un format idéalement taillé pour les sites de streaming.

Ce format devrait offrir cinq titres inédits au public, un format qui s’inscrit dans un cohérence d’écriture, chaque titre ayant un lien avec l’autre. Avec cet EP HollySiz souhaite aborder la musique d’une manière plus spontané, plus directe et offrir encore plus de cohérence à ses propos.

HollySiz sur les toits de Paris !

Pour confirmer ce retour flamboyant, HollySiz mise sur le titre “Thank You All I’m Fine”. Véritable hit énergique qui devrait vous donner envie de danser et surtout de vivre pleinement. HollySiz explique très bien la genèse de ce single : “Je voulais que la chaleur vienne de l’Humain, parce que c’est justement ce dont nous sommes privés”.

Un sursaut de vie, une énergie contagieuse et un message simple : on se relève de tout et les lendemains seront plus beaux qu’aujourd’hui. Pour la suite, HollySiz vous donne rendez-vous le 27 août pour déguster Thank You All I’m Fine, son premier EP !

Découvrez “Thank You All I’m Fine”, le nouveau clip de HollySiz :