Candidate marquante de ‘The Voice’, Al.Hy ne perd pas de temps et dévoile un nouveau single appelé “Venez me chercher”. À cette occasion, aficia est allée à sa rencontre…

On se souvient encore de son interprétation de “What’s Up” de Blonde. C’était il y a dix ans lors de la première édition de ‘The Voice’ en France. Dix ans après, Al.Hy est venue retrouver la lumière des projecteurs pour la saison ‘All Stars’ où elle fût éliminée durant les Cross Battles.

“L’ovni” de cette saison, comme elle fut appelée, ne démérite pas et est particulièrement fière de révéler les projets sur lesquels elle travaille depuis quelques années.

Au cours de notre interview, l’artiste reviendra sur cette aventure marquante, de ses dix ans d’absence aussi… Elle parlera de la conception de son nouveau single “Venez me chercher” et de bien plus encore…

Al.Hy : l’interview…

Si on devait résumer ta participation dans ‘The Voice All Stars’ ?

Si je devais résumer l’aventure le plus simplement possible, ce serait en un mot, et ce serait ‘déclencheur’. Cela a peut-être été un détonateur, même. Que ce soit sur la première saison, ou l’édition anniversaire, ‘The Voice’ a été un déclencheur mais pas la même chose. La toute première fois, j’ai eu la preuve que c’était possible pour moi d’être écouté par les gens. Après, j’ai eu d’autres déclencheurs tout au long de ma vie.

Lesquels par exemple ?

J’ai pu travailler avec Marc Plati, à New York, par exemple. Il m’a appris plein de choses sur la musique. Cela m’a appris à assumer mes chansons. ‘The Voice All Stars’ a aussi été un déclencheur d’énergie. Ça m’a projeté vers ce que je voulais faire, c’est-à-dire prendre en main ma carrière.

Psychologiquement, est-ce que ‘The Voice’ t’a aidé à assumer une certaine aisance dont tu avais peut-être besoin ? Je te dis ça car je te sens particulièrement fébrile quand tu en parles ?

Non, je ne suis pas particulièrement fébrile, c’est juste ma façon de parler. Je suis plus fébrile quand je parle que lorsque je chante. C’est juste un trait de personnalité on va dire…

Je suis différente car je suis beaucoup plus confiante car j’ai plein d’autres choses qui m’arrivent en ce moment. Al.hy

Plus concrètement, revenir dans ‘The Voice All Stars’, qu’est-ce que cela t’a procuré ?

Quand je suis revenue dans l’aventure, ça m’a fait comme un électrochoc alors que la période était compliquée, c’était en pleine période de COVID (le tournage a eu lieu en décembre 2020, ndlr). Ce n’était pas facile pour tout le monde car les artistes n’avaient pas vu le public depuis quelques temps. Et tout ceci a rajouté du stress à mon état, qui était déjà de base très stressé, je dois l’avouer ! Revenir là m’a provoqué des émotions que je n’attendais pas. Retrouver un endroit qu’on a connu il y a dix ans, en étant différente, en ayant grandi, tout en restant la même, ça peut provoquer pas mal d’émotions…

Ce stress dont tu parles, est-ce que c’est quelque chose que tu as travaillé au cours de ces dix dernières années ?

En fait, le stress n’est pas quelque chose qu’on peut vraiment contrôler… Je pense que plus tu as l’habitude de rencontrer la foule, plus tu vas être en contact avec le stress du concert, mieux tu vas le gérer. Je n’avais pas fait de concert depuis longtemps, et plus tu en fais, moins tu es stressée, je pense. En tout cas maintenant, je suis différente car je suis beaucoup plus confiante car j’ai plein d’autres choses qui m’arrivent en ce moment.

J’aimerais revenir vers ces longues années d’absence. Qu’est-ce que tu as fait pendant entre les deux éditions de ‘The Voice’ ?

J’ai sorti mon premier album avec Universal, puis on a rompu notre contrat, comme un couple qui met fin à une relation. J’ai décidé qu’il fallait que je me développe, puisque que c’est vrai que ça prend plusieurs années pour se comprendre et savoir ce qu’on veut faire.

Pendant ces années, j’ai beaucoup, beaucoup écrit de chansons et puis j’ai rencontré deux producteurs. Ils m’ont conseillé d’écrire à la personne avec qui je rêverai de travailler. Du coup, je lui ai écrit, il m’a répondu, je suis allée jusqu’à New York pour le rencontrer.

Il s’appelle Mark Plati. C’est un monsieur qui a travaillé avec David Bowie, The Cure, Charlie Winston ou encore les Rita Mitsuko. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’années d’expérience derrière lui. J’ai appris énormément de choses. On a enregistré des chansons. Et c’est un très bon musicien aussi ! Je suis allé habiter là-bas plusieurs mois.

Cet album est sorti un jour ?

Hélas, en rentrant, l’album n’est jamais sorti, pour plusieurs raisons, mais il sortira peut-être un jour. En revanche, j’ai eu à nouveau un besoin d’écrire en rentrant, puisque j’ai vécu plein de choses. Entre temps, on m’a contacté pour faire partie de la bande originale de la série ‘Ici tout commence’. En chantant ces chansons d’Emilie Gassin et Ben Violet, j’ai adoré cette expérience, et je les ai invités sur un concert qu’on a donné pendant le COVID, et on a eu un coup de foudre artistique mutuel. Donc j’ai décidé de travailler avec eux pour la suite.

Le thème de la différence a toujours été important pour moi… Al.hy

Depuis quand travailles-tu sur tes nouvelles chansons ?

Ça fait dix ans que je travaille sur mes chansons 😀. Mais concernant les nouvelles, qui seront sur l’album à paraître bientôt, ça va faire deux, trois ans là. J’ai commencé seule, et là ça fait que quelques mois qu’on est en équipe.

Tu viens de dévoiler le premier extrait de cet album, “Venez me chercher”. Est-ce que ce n’est pas le titre qu’il fallait sortir, puisqu’il met en valeur toutes tes capacités. J’ai étrangement l’impression d’entendre la Al.Hy découvert dans ‘The Voice’…

Ça me plaisir que tu penses ça. Je ne réfléchis pas trop à l’image que je souhaite donner 😀. Parfois, ça m’arrive, pour tout ce qui est photo notamment, mais pas forcément d’un point de vue musical. Je suis content que ce titre rassemble plein de choses. Mais je ne pense pas qu’on puisse prévoir ce qu’il y aura dedans.

Tu peux me l’expliquer ce titre ?

Il est évidemment autobiographique. C’est une histoire vraie. Quand j’étais petite, je pensais que des extra-terrestres m’avaient déposé sur Terre pour une expérience. Du coup, j’étais un peu déçu en grandissant qu’il ne vienne pas me chercher. Mais je me suis rendue compte qu’il y avait d’autres personnes comme moi sur Terre, puisque j’en ai rencontré d’autres tout au long de ma vie….

Dans ta chanson, tu dis “Ça fait des lunes et des soleils que j’attends”. Est-ce qu’il un écho à ‘The Voice All Stars’ comme un signe de délivrance.

Pas nécessairement. Mais je pense qu’on peut tout y lire. Je pense que moi-même dans trois ans je relierai et je trouverai que la lecture est différente. Ce qui est sûr, c’est que cette chanson était commencée depuis quelques temps, mais je l’ai terminée après ‘The Voice All Stars’. Donc ça a dû jouer 😉 !

Il y a beaucoup de chansons que j’ai dans mon ordinateur qui vont enfin être dévoilées et que les gens vont enfin avoir… Al.hy

Si je devais comparer “Echo” et “Venez me chercher” qui ont pas loin de dix ans d’écart, quelles sont les grandes différences que tu noterais ?

La première différence énorme entre les deux, je dirais qu’il y en a une qui est ma chanson, et pas l’autre. La seconde différence se trouve dans les thèmes. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Le thème de la différence a toujours été important pour moi, c’est la première fois que je l’aborde. Donc voilà. Est-ce que cela te va où dois-je trouver d’autres différences 😀 ?

Est-ce que tu penses que “Venez me chercher” a du potentiel ?

Je pense que si c’était pas le cas, je ne serais pas aller jusqu’au bout 😀 ! On va bientôt tourner le clip d’ailleurs et j’ai vraiment hâte.

Je voulais aussi te faire part d’une comparaison que je trouve plutôt élogieuse en ton égard. Ton univers, ta personnalité, me font penser à Loreen (Eurovision Suède – 2012). Est-ce que ça te parle ?

Ce n’est pas cette artiste qui faisait des petits gestes comme une forme d’araignée sur scène dans un style un peu pop-dark ? Cela ne m’arrive pas tant que ça d’avoir un coup de cœur pour un artiste à l’Eurovision, parce que je ne regarde pas tous les ans non plus, mais je me souviens d’elle, et j’avais vraiment adoré !

Et enfin, qu’est-ce que tu prépares pour la suite ?

Rolalaa… Il y a beaucoup de chansons que j’ai dans mon ordinateur qui vont enfin être dévoilées et que les gens vont enfin avoir 😀. Je n’ai pas encore tous les mots qu’il faut pour en parler car c’est très neuf et à la fois très concret. Dans cet album, je pense qu’il y a quelque chose d’assez épique. On peut déjà l’entendre dans “Venez me chercher”. Il y a aussi un autre versant de voix, du piano-voix qui sera très présent.