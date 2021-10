‘The Voice All Stars’ : Al.Hy, Emmy Liyana, MB14… et après l’émission ?

Samedi, c’est la demi-finale de ‘The Voice All Stars’. Mais le chemin ne fait que commencer pour la plupart des artistes qui profitent de cette mise en lumière en prime time pour dévoiler leurs projets respectifs. Petit tour d’horizon sur aficia…

Oui, grâce à ‘The Voice’, sont nés les carrières de Claudio Capéo, Amir, Kendji, Louane et tout un tas d’autres artistes qui ont fait des Disques de Platines, voire des Disques de Diamant. Mais il y a aussi tout un autre tas, plus discrets certes, mais qui ont vogué vers d’autres horizons en tant qu’artistes indépendants ou qui ont pris leur temps, le temps de préparer un projet solo.

Mais pour la plupart des artistes présents sur cette édition anniversaire de ‘The Voice All Stars’, c’est sans appel : l’émission leur offre une visibilité incroyable. Une aubaine dont ils profitent pour sortir un nouveau single, un clip ou un EP en espérant que le public les suivent après l’émission.

Al.Hy

C’est le cas d’Al.hy, longtemps favorite de ‘The Voice All Stars’ du fait d’un parcours exceptionnel dans la toute première saison de ‘The Voice’ dans l’équipe de Jenifer. Dix ans plus tard, elle foule à nouveau le parquet du télé crochet.

Même si elle n’accède pas à l’étape des lives, l’ovni de ‘The Voice’ vient de dévoiler un titre puissant baptisé “Venez me chercher”. Un titre qui résume la beauté de son art, de son chant et de ses capacités vocale et qui rappelle l’univers mystique et merveilleux d’une certaine Loreen qui avait eu l’occasion de gagner le Concours Eurovision de la chanson 2012 à Bakou en Azerbaïdjan avec sa chanson “Euphoria”.

Terence James

Demi-finaliste de cette saison anniversaire, Terence James rebondit aussitôt. Candidat pour représenter la France au Concours Eurovision de la Chanson l’année dernière avec sa chanson “Je t’emmènerai danser”, l’artiste nous a bluffé dans ‘The Voice All Stars’, il faut l’avouer, avec des prestations à couper le souffle, notamment sur “Shallow”.

Terence vient de dévoiler une version francophone du titre “Millenial” d’un groupe suédois sur lequel il a flashé, ohFrank, nous avouait-il en interview… Un clip est même disponible !

Emmy Liyana

Signé dans le même label que son ami Terence James (Twin Music – Sony), Emmy Liyana a déjà une carrière toute tracée. Ce personnage haut en couleurs, aussi talentueuse soit-elle, a déjà dévoilé par le passé une série de singles diablement efficaces. On pense immédiatement à “OK ou K.O” qui porte la signature de Zazie et avec laquelle la chanteuse a tenté de représenter la France au Concours Eurovision de la Chanson ou encore “Tristesse”.

La chanteuse poursuit sa route et ainsi de dévoiler son univers avec “Brille encore”. Et pareil, un clip vient de sortir !

Antoine Galey

Attention ! Une boule d’énergie en approche, et il n’est plus tout seul ! Après une courte carrière en solo, Antoine Galey, ou tout simplement Antoine, souhaite partager la scène avec ses amis…

Pour ce faire, il monte le groupe METRO : “On essaye de faire en sorte que notre musique nous ressemble et soit abordable par le plus grand nombre”, nous avoue t-il prochainement en interview. Un premier single baptisé “Lumière” vient de sortir. Etrangement, c’est moins punchy à quoi on pouvait s’attendre, mais qu’est-ce que c’est bon !

Flo Malley

C »était l’un de nos coups de cœur de cette saison ‘The Voice All Stars’. Il faut dire que sa prouesse vocale lorsqu’il a interprété “Human” de Rag’n’Bone Man était incroyable.

Comme il nous le confiait en interview, lui aussi espère de tout cœur capter un nouveau public pour suivre ses aventures. Un EP “est prêt” dit-il. On en déduit qu’un single devrait arriver très vite. D’ici là, on peut réécouter sa reprise de “Alter Ego” de Jean-Louis Aubert…

Mais aussi…

On n ‘oubliera pas de citer la talentueuse Ana Ka qui n’a pas attendu l’issue de son sort pour sortir le clip de son nouveau clip “Plus jamais”, ou bien à Ecco (son interview à découvrir prochainement) qui sortira très bientôt un EP à son image. On vous conseille d’écouter le premier single “Emmène-moi”.

C’est également dans le four pour Will Barber ou encore pour Manon, qui préparent activement la suite. On parle même d’album. Il faudra peut-être être plus patient pour MB 14 qui part en tournée dès le mois de novembre. À n’en pas douter il prépare la suite également. On surveille ça de très près.