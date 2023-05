Poppy Fusée en interview ‘Flash’ au Printemps de Bourges 

Du 18 au 23 avril 2023 avait lieu le Printemps de Bourges Crédit Mutuel. aficia s’est glissé dans les coulisses et en a profité pour interviewer Poppy Fusée !

Vous aimez November Ultra ? Alors vous allez adorer Poppy Fusée ! On doit vous avouer quelque chose… Nous sommes littéralement tombés sous le charme de’ l’humain qui se sache derrière Poppy Fusée, que ce soit en interview, et encore sur scène (notre live report). Nous sommes donc d’autant plus fiers de vous présenter une telle artiste, probablement l’artiste de demain !

Poppy Fusée a répondu à 5 questions pour aficia :