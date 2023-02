Victoire de la Musique : November Ultra en interview à chaud !

Suite à sa récompense aux Victoires de la Musique en tant que Révélation féminine de l’année, November Ultra a accordé ses premiers mots à aficia.

Quelle année 2022 pour November Ultra. Avec son premier album Bedroom Walls, l’artiste a littéralement enchanté et transporté les foules. Parmi son titre phare, “Novembre”, qu’elle a d’ailleurs défendu aux Victoires de la Musique ce 10 février 2023. Cet album, ce charisme, sa personnalité touchante et attachante lui ont d’ailleurs valu une nomination comme Révélation féminine. Après sa victoire face à Emma Peters ou Mentissa, la chanteuse a livré ses premières impressions !

November Ultra en interview à chaud !

Alors, ce premier prime-time, sur France 2, aux Victoires de la Musique, c’était comment ?

November Ultra aux Victoires de la Musique

C’était fou. En fait, la veille, j’ai eu la chance, j’ai pu faire “C à vous”. Donc c’était un beau baptême, mais j’étais avec les filles, Mentissa et Emma Peters. Elles m’ont réconfortées, vraiment. Les filles ont un peu plus fait de télévision que moi. Genre vraiment, on se prenait par la main. Elles me disaient “Si tu stresses, tu demandes à Emma, elle joue de la guitare et elle s’adaptera à toi”. Donc en fait j’ai eu de la chance. Là, c’était la première fois que j’étais toute seule et j’ai vraiment sentie que j’étais stressée juste avant de monter sur scène. Après, je me suis dit : “Tu sais quoi ? En fait, juste chante et puis regarde les gens !”. J’ai beaucoup aimé, parce qu’il y avait du public du coup, j’ai eu la sensation de faire un concert quoi !

Ce soir, tu as proposé une musique hors du temps. C’est aussi ça le challenge de November Ultra ?

Oui, je pense que c’est la musique que j’aime écouter aussi. Je pense qu’il faut faire la musique qu’on aime écouter, la sortir de la manière dont on aime la consommer. C’est pour ça que j’ai fait un album aussi. Et moi, la musique que j’aime écouter, c’est aussi beaucoup les comédies musicales des années 60 avec lesquelles j’ai grandi grâce à mon grand père. Et en même temps, c’est tous les artistes incroyable de maintenant, comme Rosalia. Dans l’album il a beaucoup ça aussi, il a des trucs, je pense effectivement un peu sans âge, et en même temps des morceaux comme “Monomania” qui sont un peu plus pêchus.

Donc là, tu es la femme la plus heureuse du monde ?

Je suis incroyablement heureuse. Je pense que là, je suis aux anges, je suis dans une robe de Mary Poppins que m’a faite une de mes amies. Il y a une de mes meilleures amies Poppy qui est là, qui m’a mis une carte de tarot dans le dos. D’ailleurs, je ne sais toujours pas laquelle c’est. J’ai hâte de la découvrir. Je suis entourée de gens avec qui j’adore travailler. En fait, je me sens vraiment la plus chanceuse du monde.

Découvrez le premier album de November Ultra :