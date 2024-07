À l’occasion de la sortie de son premier EP Antidépresseur, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Lisa Pariente. C’est à découvrir sur aficia !

Après les succès de “Je m’en fous”, “Ta couleur préférée” et “Belle”, Lisa Pariente a dévoilé son tout premier EP nommé Antidépresseur. La jeune artiste s’est fait connaître sur les réseaux sociaux avec ses adaptations en français de hits anglo-saxons mais aussi grâce à sa personnalité décalée, son humour et ses capacités vocales. Drôle et impertinente, Lisa finit par se livrer sans filtre dans ses chansons comme dans un journal intime.

Lisa Pariente, l’interview ‘sans filtre’ :

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Lisa, je fais de la musique et je suis hyper sympa (rires). Je fais de la musique de manière professionnelle et sérieuse depuis deux ans. Cependant, j’en ai toujours un peu fait que ça soit sur YouTube ou sur les réseaux.

Tu as dévoilé ton premier EP Antidépresseur le 14 juin. Sur ce disque, on retrouve les trois titres phares “Belle”, “Je m’en fou” et “Ta couleur préférée”. Penses tu que ces chansons ont lancé ta carrière ?

Lancer le mot est fort je pense. Ça a été un tout. “Ta couleur préférée” est venu un peu plus tard. Je sais que “Belle”, il y a vraiment eu un avant après. C’est le premier son que j’ai écrit et composé moi-même, il a eu de très bons retours. Avant ça, j’étais accompagnée et je n’avais pas trop mon mot à dire sur les chansons que je faisais. “Belle” ça a été le son que j’ai fait dans un cadre vidéo avec le youtubeur Pierre Croce. J’ai gagné le concours donc il fallait que je termine la musique pour la sortir, tout est allé assez vite après ça. Cette chanson a été le déclencheur du reste.

Peux-tu me dire quelques mots sur ce nouvel EP nommé Antidépresseur ?

De base je ne voulais pas du tout parler dépression dedans même si c’est une maladie que j’ai depuis deux ans. Par la suite, j’ai écrit cette chanson qui s’appelle “Les bonbons” où je parle de la dépression. Au final, c’était un peu un déclic à ce moment-là de me dire que j’allais non seulement mettre ce titre dans l’EP mais surtout que l’EP global aurait un lien direct avec ma dépression. Je ne voulais pas que l’EP est un titre qui décrivent mes musiques.

Dans quasiment tous mes sons on parle de moi-même, de rupture etc. Je voulais rajouter une autre dimension. Ce projet a été écrit en pleine dépression avec mes antidépresseurs. Finalement, chaque chanson a été un moyen d’extérioriser cette maladie. D’ailleurs, chaque titre est un antidépresseur pour moi. Enfin, je voulais l’offrir au public comme un gros antidépresseur avec pleins de petits antidépresseurs dedans.

Quels ont été les premiers retours des personnes qui te suivent sur cet EP ?

Que du positif ! Déjà, je ne pensais pas qu’il y ait autant d’engouement. J’ai l’impression qu’il y a eu un pic ces derniers mois et que la chanson “Les bonbons” a vraiment créé quelque chose. Je ne sais pas si c’est mon plus grand succès mais ça a créé un vrai lien avec ma communauté. Les retours sont dingues donc c’est que du positif.

Tu es très présente sur les réseaux sociaux. C’est toi qui t’en occupes ? Ce n’est pas trop compliqué à gérer ?

Oui c’est moi qui gère tout même si je suis accompagnée avec mon label. Je suis accro à mon téléphone comme beaucoup trop de monde aujourd’hui. Au final, pas tant car quand je suis sur mon portable j’en profite pour faire du contenu aussi. Tout compte fait, ce qui me prend le plus de temps est de répondre aux messages. Je l’ai moins fait ces derniers temps car il y en a énormément.

Penses tu que ce côté drôle et impertinent que tu as naturellement, t’a aidée à te faire connaître sur les réseaux sociaux ?

Oui je pense car c’est un truc qui change un peu. J’ai aucun filtre sur les réseaux donc ça crée un lien un peu plus fort. Parfois c’est un peu perturbant car mes abonnés me parlent comme si j’étais leurs potes alors qu’en soi ils me connaissent mais moi non, c’est trop bizarre. Mais c’est marrant ! Ce qui marche bien c’est aussi sur scène car il y a un mix entre la chanson et je déconne complètement, j’interagis avec le public, je peux faire monter quelqu’un sur scène bref ça n’a aucun sens. C’est surtout sur scène que ça se transmet beaucoup et c’est génial à faire. J’ai bientôt un concert et j’ai qu’une hâte c’est faire des conneries sur scène (rires).

Est-ce que dans tes clips tu essayes de donner ce côté un peu décalé ?

Non pas spécialement. J’aime bien que ma musique reste musique, premier degré. J’ai ce double jeu qui est parfois un peu dur à garder avec musique sérieuse parfois déprimante et déconner. Je garde les deux aspects séparés.

Tu avais sorti “Ta couleur préféré” en plusieurs réels comme des épisodes. C’est quelque chose que tu aimerais refaire ?

Oui soit on fait ça soit plusieurs mini clips mais seulement d’un petit passage sur une chanson. Pour “Les bonbons” on a fait deux mini clips en plan fixe, un comme comme “Ta couleur préférée” mais seulement d’une partie de la musique. C’est l’idée de ne pas tout dévoiler directement.

Inès Fakche

Découvrez le premier EP de Lisa Pariente Antidépresseur :