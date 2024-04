Lisa Pariente dévoile le titre “Ta couleur préférée”

Le 27 mars dernier, Lisa Pariente a proposé son nouveau morceau “Ta couleur préférée”. C’est à découvrir sur aficia !

Après la chanson “Je m’en fous” dévoilée l’année dernière et cumulant près d’1 million de streams en trois mois, Lisa Pariente fait son grand retour ! Son nouveau titre “Ta couleur préférée” fera parti de son tout premier EP à venir très prochainement. La jeune artiste s’est fait connaître sur les réseaux sociaux avec ses adaptations en français de hits anglo-saxons mais aussi grâce à sa personnalité décalée, son humour et ses capacités vocales. Drôle et impertinente, Lisa finit par se livrer sans filtre dans ses chansons comme dans un journal intime.

À travers un piano voix envoûtant, l’interprète nous raconte un date perturbé par le fantôme de son ex. Elle exprime la difficulté à oublier un amour passé, tout en essayant de commencer une nouvelle histoire. Au début du titre, le piano voix s’installe. Au fur et à mesure, il laisse place à des sonorités explosives où le rythme de la batterie s’accélère. Par dessus, la chanteuse dépose sa voix puissante et galvanisante. Pour accompagner la sortie du single, un clip a été publié sur YouTube. On retrouve Lisa lors d’un date où les fantômes de son passé l’envahissent.

Inès Fakche

Découvrez le clip de “Ta couleur préférée” par Lisa Pariente :