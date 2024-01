Tomorrowland Winter : le nouveau QG de la scène électronique !

C’est désormais le nouveau rendez-vous des amateurs d’EDM. La nouvelle édition du ‘Tomorrowland Winter’ vous donne rendez-vous pour une semaine de musique électronique, en France ! aficia vous en parler !

Il y a Tomorrowland en Belgique, au Brésil et depuis 2019 en France, à Alpes d’Huez ! Ce nouveau royaume hivernal accueillera pour une nouvelle édition l’un des événements musicaux les plus attendus de l’hiver – le Tomorrowland Winter 2024. Cela se passe du 16 au 23 mars prochain et la billetterie est toujours disponible !

Les artistes immanquables de la scène électro

Cette année promet d’aller au-delà des attentes avec une programmation qui fusionne les genres et repousse les frontières musicales. C’est comme un peu le QG des DJs. Des légendes de la techno se mélangent aux maîtres du mainstream. Les festivaliers auront le droit à des sets toujours plus fous et puissants, fusionnant des genres tels que la trance, la techno mélodique et l’EDM, créant ainsi une ambiance sonore unique et captivante.

Adeptes de la scène mainstream internationale, on aurait beaucoup de mal à laisser passer Lucas & Steve (qui passe 2 soirs consécutifs), les très rares en France Otto Knows et Yves V, la nouvelle sensation Eliza Rose. Impossible aussi de passer à côté Alesso et Armin van Buuren à partir du mardi, l’évolution de Felix Jaehn et du Belge Henri PFR. Sans oublier Sebastian Ingrosso, Lost Frequencies et les incontournables Dimitri Vegas & Like Mike , Afrojack et Steve Aoki. On regrette toutefois le manque d’artistes français !

Une expérience hors du commun

Le Tomorrowland Winter 2024 ne se contente pas de stimuler les oreilles, mais aussi les yeux. Les organisateurs ont collaboré avec des artistes visuels de renom pour concevoir des installations artistiques interactives qui s’intègrent harmonieusement aux performances musicales. Des jeux de lumières futuristes aux projections 3D, l’expérience visuelle s’annonce être un voyage époustouflant à travers l’art numérique.

Pour la première fois, le Tomorrowland Winter 2024 intègre la réalité augmentée pour offrir une expérience virtuelle aux auditeurs du monde entier. Grâce à des applications dédiées, les fans peuvent participer à des DJ sets en direct. Ils pourront aussi explorer des zones virtuelles du festival et interagir avec d’autres participants. Le but, créer une communauté mondiale unie par la passion de la musique électronique.

Toutes les infos : https://www.tomorrowland.com/fr/winter/bienvenue