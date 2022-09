‘Tomorrowland Winter 2023’ avec Lost Frequencies, Martin Garrix, Afrojack… 

Il y a comme un air de Tomorrowland dans ce début de programmation du Tomorrowland Winter qui aura lieu en France, à Alpes Huez en mars prochain. aficia vous en dit plus…

Le succès de la marque Tomorrowland ne se dément plus. Si depuis 2005 les festivaliers du monde entiers réservent leur semaine en Belgique, les fondateurs ont depuis développé leur marque. Ils se sont depuis exportés aux États-Unis, au Brésil, et depuis 2018 en France, à Alpes d’Huez. Mais après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, c’est en vérité qu’une troisième édition qui verra le jour du 18 au 25 mars 2023…

Line up – Tomorrowland Winter 2023

Martin Garrix, Lost Frequencies…

Pour ceux qui n’ont pas la chance de se rendre en Belgique cet été ou aupravant, ne vous inquiétez pas, c’est quasiment la famille Tomorrowland qui se déplace désormais en France. La première vague de la programmation est tombée et on y retrouve une horde d’artistes belges (Netsky, Lost Frequencies, Amélie Lens ou Dimitri Vegas & Like Mike), les néerlandais Afrojack et Martin Garrix, ou encore le danois Kölsch et la brésilienne ANNA. Seuls Français pour le moment annoncés, les Ofenbach !

D’autres artistes complètement évidemment ce beau line-up. Pour rappel en 2022, Steve Aoki, Paul Kalkbrenner, ou encore Armin Van Buuren étaient de la partie.

Retrouvez l’Aftermovie du Tomorrowland Winter 2022 :

Pourquoi choper ses places ?

Rien qu’à l’idée de faire un festival de musique électronique, ça fait rêver. Mais, il faut l’avouer, en faire un à la montage, c’est le summum du fantasme ! Imaginez une centaine de DJ venus du monde entiers, et attention, les plus gros noms, sur huit scènes distinctes, installées au cœur d’une des plus grandes stations de ski d’Europe. Le tout, perché à 2.000 à 3330 mètres d’altitude ! L’idée est incroyable et ça vaut le coup d’être testé !

En 2023, sont attendus près de 20.000 personnes et les places sont d’ores et déjà disponibles sur le site Internet de Tomorrowland.com.

