Charlie Boisseau rend hommage aux malheureux avec “Mes nuits sont folles”

Après plusieurs titres, Charlie Boisseau poursuit sur sa lancée et dévoile le touchant “Mes nuits sont folles” à écouter d’urgence sur aficia !

De la blouse médicale à la scène, et réciproquement, il n’y a qu’un pas. Depuis son passage dans le télé-crochet The Voice il y a déjà dix ans de cela, Charlie Boisseau l’a démontré à plusieurs reprises. Figure incontournable de la comédie musicale à succès La Légende du Roi Arthur qui aura été acclamée par plus de 350 000 spectateurs entre 2015 et 2016, l’artiste poursuit son chemin artistique en solo à son rythme, jamais très loin da deuxième profession.

Infirmier de formation, Charlie Boisseau avait notamment mis sa carrière musicale entre parenthèse afin d’aider les soignants pendant la pandémie de Covid-19. Mais le désir de musique et de créativité demeure intact comme le témoignent les dernières chansons du chanteur. En 2023, il effectuait ainsi son grand retour avec le festif “La java” puis l’attendrissant “Dis-le moi” en duo avec son fils. Une piste mêlant légèreté et transmission qui avait connu un joli coup de projecteur sur les réseaux sociaux.

Charlie Boisseau se livre sans artifices

Alors qu’il revenait en début d’année avec “Camélia”, un titre sensuel et fédérateur, Charlie Boisseau explore différentes facettes pop et se livre encore davantage sur son tout nouveau single intitulé “Mes nuits sont folles”. Inspiré des nuits passées aux côtés de ses patients en psychiatrie, l’artiste donne de la voix pour rendre hommage à ces rencontres touchantes avec tous ceux qui, délaissés, n’ont pas eu la chance d’une vie douce et aimante.

“Mes jours sont doux, Mes nuits sont folles / Porteur d’amour ou de parole / À ceux que la vie a conduit sans boussole / Mes nuits sont là sur le rivage / Près de ceux qui n’ont rien gagné / Qui n’ont rien eu lors du partage / D’amour ou de stabilité ” chante l’artiste sans fard sur un arrangement acoustique piano-violoncelle émouvant mettant en valeur son timbre de voix extrêmement précieux.

Écoutez “Mes nuits sont folles”, le nouveau single de Charlie Boisseau :