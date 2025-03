Lettre d’Amour à… : Plongez dans le monde de CHARLES !

Une fois n’est pas coutume, aficia vous fait découvrir toutes les deux semaines un nouveau talent à suivre. Cette semaine, découvrez CHARLES, qui se lance en France avec son tout nouvel EP – Sabotage.

Elle est déjà une star dans sa Belgique natale, et elle compte faire de même en France : CHARLES est la nouvelle invitée de Lettre d’Amour à…, dans un épisode autour du groupe de rock américain Muse.

Si vous avez aimé les derniers projets de Billie Eilish et de Lady Gaga, et si vous êtes à la recherche d’une nouvelle popstar française à suivre, CHARLES est l’artiste qu’il vous faut ! Avec sa voix reconnaissable entre mille, ses productions envoûtantes et ses paroles touchantes, la jeune chanteuse révélée dans The Voice Belgique saura répondre à vos attentes. Elle vient de sortir un nouvel EP intitulé SABOTAGE, et pour son premier podcast elle s’est rendue dans le studio de Mihai afin d’en discuter. Un échange passionnant lors duquel elle a pu se présenter au public français, notamment en revenant sur son parcours, sur ses compositions pour d’autres artistes (comme Lénie et Gjon’s Tears) ou encore sur ses futurs projets.

Lire Aussi : Loïc Nottet en interview ‘sans filtre’ : “on est dans une société très addicte”

Et comme le veut le concept du podcast, cet échange était également l’occasion de discuter de son affection pour le groupe qui lui est cher depuis l’enfance : Muse. Les trois rockers américains ont marqué la France, mais leur succès s’étend à l’échelle mondiale et c’est en toute logique que j’ai voulu savoir l’influence qu’ils ont eu sur CHARLES. Car même si la jeune femme définit sa musique comme pop, l’esprit du rock est bel et bien présent dans ses projets : la preuve avec son dernier EP explosif ! Et pour prolonger l’expérience et entendre les chansons revisitées en live, CHARLES s’apprête d’ailleurs à partir en tournée – une série de concerts qui la mènera par ailleurs au FGO-Barbara de Paris le 23 avril prochain (et restez connectés si vous souhaitez y assister, on a quelque chose de très sympa qui arrive bientôt).

Lire Aussi : Gjon’s Tears : le portrait pop de la semaine

Découvrez le dernier épisode de Lettre d’Amour à…, avec CHARLES :