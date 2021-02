Amouë : sa playlist exclusive avec Iliona, Terrenoire, Charlotte Cardin…

En exclusivité pour aficia, Amouë livre sa PlayList ‘Coup de cœur’… Sa bande son du moment à écouter sans modération.

Amouë se dévoile pour la première fois en solo avec son titre “Tes larmes”, un titre personnel rempli de sensibilité évoquant une rupture amoureuse dont nous avons pu parler au cours d’une interview.

Amouë de Ichon à P.R2B…

En plus d’en apprendre un peu plus sur son premier projet solo, nous avons demandé à Amouë de nous partager les sons qu’elle écoutait en ce moment, une autre façon de découvrir cette artiste.

Le premier titre qui lui vient en tête, c’est “Le fisc de l’amour” de David Numwami, un artiste dont elle aime particulièrement l’univers. S’en suit “Bisou”, le nouveau titre de Pi Ja Ma, une artiste qu’Amouë connait bien puisque Pi Ja Ma avait réalisé l’une des premières partie de Kazy Lambist. La chanteuse évoque aussi Terrenoire ou encore Ichon, P.R2B, Charlotte Cardin et Iliona, une artiste pour qui elle a eu un réel coup de foudre dernièrement. On retrouvera également quelques classiques dans cette PlayList comme Tina Turner et son titre “Proud Mary” ou encore Patti Smith et “Gloria”…