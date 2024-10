Noor : la chanteuse que l’on attendait depuis trop longtemps

Noor est l’artiste qu’il faut se mettre à tout prix dans les oreilles. On vous annonce qu’elle vient de publier le petit bijou Les histoires tristes me collent au corps. aficia vous explique pourquoi il faut l’écouter.

La saison hivernale arrive. Fini les courtes relations d’été et ses illusions infinies. Place à une période un peu plus maussade, sombre où la grosse couette ressurgit pour se cacher des températures froides. Au même moment, l’artiste Noor se manifeste. Pas tout à fait de nulle part toutefois. Nous en sommes tombés raides dingue (comme rarement) lors des Inouïs du Printemps de Bourges 2024, qu’elle a remporté haut la main. Sa présence scénique était si authentique, ni naturelle qu’elle nous a fait du bien.

Cependant, notre petit cœur a vécu pendant quelques minutes les montagnes russes durant son passage. Il a eu du mal à digérer ces belles histoires désastreuses et si jolies à la fois. On ressent un vécu douloureux, où Noor a sans doute vécu mille vies et surtout des relations amoureuses qui ont mal finies. Mais c’était si poétique que cela a mis du baume au cœur. Plutôt paradoxal direz vous. C’est vrai.

17 minutes de profonds chagrins

Noor vient de rassembler ces quelques chansons qu’elle chante depuis quelques temps sous forme d’un premier EP de 5 titres, appelé Les histoires tristes me collent au corps. Rien qu’avec le nom du projet, on sait qu’on ne pas va rire. On y retrouve le premier single “H24” avec ses envolées pop-électro qu’on savoure, cette pop ambitieuse et élégante composée et produite par Noor elle-même et le Suédois Kerstin Ljungström qui se cache sur chacun des morceaux.

“H24” est sans doute l’une des plus belles œuvres sorties récemment, et qui font du bien. Cet EP, c’est aussi “17 minutes de chansons. 6 ans de vie. 1 million de larmes”, présente Noor. “Mon cœur enroulé dans un bandage. Tous les bouts de moi éparpillés à l’intérieur. Voilà ce qu’elles contiennent”, rajoute-t-elle sur ses réseaux sociaux. C’est dit.

Nous espérons également que vous ne verserez pas trop de larmes sur “Sur mes eaux” et “Colle au corps”, beaucoup trop fortes également. On a rarement pris une telle claque en l’espace de si peu de temps.

Un projet à vivre en concert. Ah non. Sa Boule Noire en janvier prochain est déjà sold-out… Elle est actuellement en tournée avec les autres Inouïs.

Découvrez le projet Les histoires tristes me collent au corps de Noor :