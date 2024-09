La Tournée iNOUïS 2024 : artistes présents, dispositif exclusif, dates… Tout savoir !

Du 23 au 26 octobre 2024 les lauréats des iNOUïS du Printemps de Bourges 2024 prendront la route pour 4 dates exclusives en France. À cette occasion, nous avons rencontré Rita Sa Rego, directrice du dispositif – iNOUïS afin de nous expliquer cette mémorable aventure !

Entre le lancement des appels à candidatures le 14 octobre et la tournée inédite des Lauréats de l’édition 2024, prévue du 23 au 26 octobre, le dispositif iNOUïS du Printemps de Bourges est à son apogée. Ayant déjà révélé des talents tels qu’Eddy De Pretto, Zaho de Sagazan ou plus récemment Brique Argent, le dispositif propose un accompagnement personnalisé aux artistes de demain. À l’occasion de cette tournée, nous avons eu l’opportunité de discuter avec Rita Sa Rego, directrice du réseau PRINTEMPS – iNOUïS, afin d’en savoir plus sur cet événement et ses attentes pour cette nouvelle sélection 2025.

La tournée : dates, prix, lieux…

Du 23 au 26 octobre, Marius, Jean et Noor, les lauréats de l’édition 2024 seront en concert exclusif dans des salles intimistes à Nantes – 23.10 / Nancy – 24.10 / Alençon – 25.10 / Bourges – 26/10. Les places sont à réserver ici : https://www.reseau-printemps.com/la-tournee-2024/ – au prix de 5,99€. Un prix hyper accessible pour être les premiers à connaître les talents de demain !

Qui sont les artistes présents lors de cette tournée iNOUïS ?

Marius

Il a été élu “Prix du Jury 2024” aux iNOUïS du Printemps de Bourges. Et pour cause, sa sensibilité, son charisme et sa prestance scénique ont réussi à nous charmer dès la première note. Si on connaît Marius depuis 2022, c’est sur scène qu’il se révèle. De ses envolées sur “Les chansons d’amour” à ses quelques pas de danse sur le refrain du titre “Remords” le public était autant en larmes, qu’en admiration ! Nous avons pu d’ailleurs le suivre lors de son passage sur scène… À voir absolument !

Jean

Une direction artistique assumée, un flow inégalable, Jean est déjà en place pour rester mémorable. Ses chansons décrites comme “joyeusement dépressives” ne laissent en rien une prestation pleine d’énergie. L’artiste récompensé “prix du jury” a su montrer son éclectisme. C’est votre curiosité qui vous fera arriver jusqu’à lui puis c’est l’addiction à son univers qui vous fera rester.

Noor

De l’humour, un peu de timidité mais surtout un grand talent. Noor qui a remporté cette édition 2024 avait fait l’unanimité. Si seulement deux titres sont disponibles sur les plateformes, sur scène, c’est une véritable découverte. On se laisse porter titre par titre sans connaître le répertoire. Surprenante par son humilité, incroyable par son grain de voix, époustouflante par ses chansons. On a hâte d’appuyer sur le bouton “en boucle”, alors en attendant le 18 octobre pour découvrir son EP Les histoires tristes me collent à la peau, on vous conseille d’aller la voir en LIVE !

Rita Sa Rego, l’interview passionnante de la présidente : Que faut-il retenir ?

Présidente de l’association RÉSEAU PRINTEMPS, elle y travaille depuis plus de 15 ans. Elle coordonne l’association et toutes les antennes régionales qui permettent de repérer et de sélectionner les artistes qui feront partie du dispositif final.

Quel est l’enjeu de cette tournée pré-iNOUïS ?

L’enjeu est d’inciter les autres artistes à s’inscrire à l’appel à candidature pour cette 40ème édition qu’on fêtera en 2025. On veut les pousser à oser. C’est accessible à tout le monde. On ne s’arrête pas qu’au Printemps de Bourges. Il y a un vrai accompagnement : du coaching, de la scène, des résidences… À partir du moment où les artistes ont une composition originale, ils peuvent s’inscrire.

Vous allez fêter les 40 ans du dispositif en 2025. Est-ce que le défi est toujours le même ?

J’ose espérer qu’on a acquis au fil des années, un label de qualité et d’expertise auprès des professionnelles mais aussi du public. C’est un vrai marché puisque tous les producteurs de spectacles, les éditeurs, les labels, les médias viennent voir notre sélection finale. Par la suite, les artistes arrivent à enchaîner les dates, les signatures et à vivre de leur métier. L’objectif est de faire carrière !

Avez-vous un conseil pour les futurs iNOUïS ?

Le plus important est que les artistes soient le plus sincère possible. Bien souvent, ils essayent de montrer tout ce qu’ils savent faire et souvent ça nous fait un peu peur car ça part un peu dans tous les sens. On a besoin d’un artiste ou d’un groupe qui raconte une histoire, qui montre des émotions. Une chanson qui raconte qui il/elle est, qu’est-ce qu’il/elle veut raconter.