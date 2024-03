Les Inouïs du Printemps de Bourges : nos 4 coups de cœur !

Ce mardi 5 mars 2024, la liste officielle des 33 artistes sélectionnés dans le dispositif Inouïs du Printemps de Bourges a été révélée. Nous avons tout écouté. aficia vous donne ses 4 coups de cœur !

Les Inouïs du Printemps de Bourges, c’est un peu une sorte de festivals dédiés aux nouveaux talents qui prend place au sein même du Festival du Printemps de Bourges. Il s’agit du premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques. Il s’appuie sur 28 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnel·les qui défrichent sur tout le territoire. Eddy de Pretto, Zaho de Sagazan ou encore Santa sont notamment passés par ce dispositif avant d’exploser aux yeux du grand public.

Véritable gage de qualité, ce dispositif a donc sélectionné 33 artistes aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2024, aux termes de longues auditions. Ils se présenteront au public, tout au long de la semaine du festival. 3 d’entre eux repartiront avec un prix : Le prix du printemps de bourges Crédit Mutuel, le prix du jury, et le prix du public RIFFX.

ROZSALIE (électro)

Sélectionné depuis leur Bretagne profonde, ROZSALIE est un trio composé de deux frères Paul et Ronan, et d’un batteur (Guillaume). Et attention, ça décoiffe ! Ces trois-là souhaitent tout écraser sur son passage ! Le groupe se “place dans un rapport organique à la musique. Telle est l’ambition de ROSZALIE”, peut-on lire dans sa biographie. Les garçons associent avec brio les synthétiseurs et les machines analogiques, pour un résultat entre pop-indie et électro. “Andreï” en donne un bel aperçu. Véritable machine à six mains, il risque de faire bouger les foules sur sa musique frénétique et hypnotique. Nous avons déjà hâte de le voir jouer “Mirabilis” et “Noé”, trois de ses titres disponibles sur les plateformes de streaming à ce jour.

AKIRA & LE SABBAT (Rock-Folk)

On assiste souvent à un concert pour prendre ce qu’on appelle dans le jargon des “claques”, n’est-ce pas ? Akira & Le Sabbat, originaire d’Auvergne-Rhône-Alpes en donne de sacrées bonnes, de claques ! Il faut imaginer un groupe de six (jeunes) artistes sur scène. Une sorte de collectif hors norme, de tourbillon queer mêlant tous les styles musicaux : rap, rock, techno, électro ! Ils ont tous la petite vingtaine et chantent leur rage sous forme de cri du cœur avec une envie de lâcher prise. Akira & le Sabbat donne rendez-vous à cette jeunesse, dont iels font partie, jusqu’au bout des ongles. C’est terriblement sexy, complexe et décomplexée, sensible et explosif!

Arøne (Rap)

Arøne se fait une place de choix dans cette sélection. Dans la catégorie “rap”, elle impose son style et sa plume. C’est un univers de plus en plus travaillé, qu’on retrouve déjà dans un EP Toutes mes larmes sorti en octobre 2023. Lorsqu’on écoute “Bad Day” ou “Mauvaise Nouvelle” leur production risquent bien de nous faire bouger la tête lors des auditions ! Nous vous tiendrons au courant.

ANAYSA (Chanson-Pop)

Anaysa nous vient tout droit de Lille. Sa voix chaude, langoureuse et ses mélodies acoustiques nous bercent déjà. Ce qu’elle raconte en musique, ce sont principalement des histoires d’amour où les mots sont justes. La preuve avec son premier projet Désacoeurdé plaçant le cœur avant la raison. Nous apprécions ici la singularité de la topline et le mixage. Cela laisse imaginer ce que l’artiste sera sur scène…