C’est avec plaisir que l’on invite Corps Météore sur nos pages afin de mieux le connaître… Une interview à déguster sans modération.

Corps Météore a eu l’occasion d’être remarqué par la rédaction avec son titre “Danser” avant qu’il ne vienne se présenter au public en participant à notre session des ‘aficia music talent’ du mois de décembre 2020.

Pour cette petite compétition, Corps Météore avait fait le choix de proposer le titre “Monstre d’amour”, de Clara Luciani, qui lui avait permis de terminer à la deuxième place. Mais aficia, de nature curieuse, a voulu en savoir plus sur l’artiste… C’est donc avec plaisir que nous recevons aujourd’hui Corps Météore afin qu’il nous présente son univers, son actualité et ses projets !

Corps Météore : l’interview !

Comment te présenter en quelques mots au public qui ne te connaît pas encore ?

Je fais de la pop française mélancolique sur des sons électro.

Tu as eu l’occasion de participer au concours Aficia Music Talent, ça représente quoi pour toi ce genre de tremplin ?

Mon EP Corps Météore avait déjà été bien reçu par la rédaction d’aficia, c’était donc un plaisir pour moi de continuer à collaborer en participant à cette première édition avec une de mes reprises.

Découvrez l’EP de Corps Météore :

Comment as-tu fait le choix du titre pour ce tremplin ?

“Monstre d’amour” de Clara Luciani fait partie d’une série de reprises que j’avais préparé, je trouvais que celle-ci fonctionnait bien dans le format imposé ! J’ai bricolé la vidéo dans mon salon, avec les doudous de mes enfants et de mon beau-fils, mais je suis plutôt fier du résultat !

Même si tu n’as pas eu l’occasion de remporter cette session du Aficia Music Talent, tu penses que c’est une expérience qui t’apporte quelque chose ?

J’y étais presque ! 🙂 [Corps Météore s’est classé second NDLR] Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité de continuer à collaborer avec un media qui a de l’avenir. Et puis j’ai pu mesurer la détermination de mes soutiens, j’étais super heureux de découvrir ça.

Parlons un peu plus de toi… Comment te décrire en trois mots ?

Variété française lumineuse…

C’est quoi ton actualité du moment ?

Après “Danser” et “Au clair de la lune”, je sors un nouveau clip ce 4 février, d’une chanson qui porte mon nom d’artiste : “Corps Météore”. Et l’EP sorti en septembre 2020 est toujours là !

Il y a des choses à venir de ton côté ? Tes projets, tes envies pour les mois à venir…

Je continue de faire des reprises, j’ai envie de faire des duos avec d’autres artistes. Je prépare aussi plein de nouvelles compositions.

L’industrie musicale est bousculée avec la crise sanitaire mondiale. Pour beaucoup d’artistes c’est aussi l’occasion de se recentrer et d’offrir de nouvelles productions, de nouveaux projets. Comment vis-tu cette période ?

J’ai évidemment repoussé le projet de rechercher un tourneur… mais passés le choc et le coup d’arrêt, on a quand même réussi à sortir l’EP et les clips qui étaient en projet et j’ai progressé dans le contenu que je propose pour les réseaux sociaux. On va continuer d’être patient, je ne suis pas le plus à plaindre.

La question que l’on ne t’as jamais posée en interview et que tu aimerais bien que l’on te pose ?

Que fais-tu quand tu ne travailles pas sur ta musique ?

Je m’occupe de mes enfants, je passe du temps avec ma chérie et son fils, je donne des cours de piano, je joue à ‘Civilization’ et autres jeux-vidéos.

Pour finir, aficia aime mettre en avant les nouveaux talents, découvrir les artistes de demain. Si tu dois conseiller à nos lecteurs un artiste à découvrir, ça serait qui ?

Je viens de tomber sur une adaptation de la “Pavane” de Gabriel Fauré (œuvre du compositeur Français datant de 1887 NDLR) par une artiste qui s’appelle Coline Rio, j’ai adoré cette façon de mélanger le classique et la chanson.