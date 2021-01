aficia music talent : and the winner is…

Fin de la première session de nos ‘aficia music talent’, un concours afin de mettre en avant les talents musicaux. Mais qui est le gagnant du mois de décembre ? Réponse !

‘aficia music talent’ : c’est le nouveau rendez-vous mensuel sur aficia afin de mettre en lumière les talents musicaux et vous permettre de voter pour vos artistes préférés. Pour cette première session, il y avait 9 artistes dans la course afin d’être élu le talent du mois.

À la clé : la possibilité d’être mis en lumière sur nos réseaux sociaux et notre site durant toute la phase de vote. Pour le gagnant, la possibilité d’être dans notre émission ‘At Home’, d’enregistrer un ‘Live Experience’… mais également d’être dans la course pour être élu le talent de l’année ! À l’avenir, notre équipe tentera également de nouer des partenariats afin d’offrir encore plus aux talents qui répondent présents à notre invitation.

and the winner is…

Pour cette première session, vous avez fait preuve de répondant, inversant souvent l’ordre des choses. La jeune Célia fut souvent en tête avant d’être dépassée par Corps Météore pour par Auggie Velarde.

Après 15 jours où le public avait le loisir de voter, c’est Auggie Velarde qui était en tête avec 522 votes. Il était suivi par Corps Météore avec 424 votes puis par Célia avec 234 votes. Mais il restait une étape, celle du vote de la rédaction. Chaque membre de la rédaction avait un total de 390 points à distribuer à trois artistes de son choix (234 pour son premier choix, 117 points pour son second choix et 39 points pour son troisième choix).

Après cette phase de vote, le classement est donc totalement chamboulé ! En effet, c’est Cäroline, avec sa reprise de Joe Dassin qui arrive sur la première marche du podium en affichant un total de 1185 points. Second, c’est Corps Météore avec un total de 1048 points pour sa reprise de Clara Luciani et, enfin, c’est Sauvane qui arrive troisième avec 584 points.

CLASSEMENT CANDIDAT PUBLIC LUCAS LABERENNE ELISE DEZECACHE YOANN TOME MESTRE REMI TSCHANZ VALENTIN MALFROY CHRISTOPHE SEGARD TOTAL N°1 Cäroline 210 234 0 39 117 117 468 1185 N°2 Corps Météore 424 117 0 234 0 39 234 1048 N°3 Sauvane 233 39 234 0 0 0 78 584 N°4 Auggie Velarde 522 0 0 0 0 0 0 522 N°5 Océline 229 0 39 0 0 234 0 502 N°6 My Gravity Girls 157 0 0 0 234 0 0 391 N°7 Célia 234 0 0 117 39 0 0 390 N°8 Éléonore 183 0 117 0 0 0 0 300 N°9 Thomas CVD 147 0 0 0 0 0 0 147

L’ensemble de la rédaction félicite évidemment l’ensemble des participants : Éléonore, Thomas CVD, Célia, Corps Météore, Auggie Velarde, My Gravity Girls, Océline, Cäroline et Sauvane. Nous allons être attentifs à la suite de leurs aventures musicales et nous les invitons à s’exposer prochainement sur nos pages.

Cäroline 21.83% Corps Meteore 21.09% Sauvane 11.75% Auggie Velarde 10.50% Océline 10.10% My Gravity Girls 7.87% Célia 7.85% Éléonore 6.04% Thomas CVD 2.98%

À toi de jouer…

L’inscription pour la Session du mois de janvier de nos ‘aficia music talent’ est déjà ouverte. Vous avez jusqu’au 03 janvier minuit pour déposer votre candidature.

Le public pourra découvrir les participants le 11 janvier, pouvant ainsi voter une fois par jour durant 15 jours.