Tomorrowland Winter : on vous raconte notre expérience (unique) !

Pour la première fois, la rédaction d’aficia était accréditée au Tomorrowland Winter à Alpes d’Huez ! On vous dit tout sur cette organisation de malade mental !

Participer à un événement aussi impressionnant que celui de Tomorrowland, ça peut faire peur au premier abord. Surtout dans un endroit aussi perché que dans les Alpes ! Nous sommes donc arrivés avec nos chaussures de ville, nos après-ski et notre attirail pour skier car nous n’avions aucune idée des températures et vraiment de comment cela allait se dérouler. Après 4 jours de festivals à toute allure (du mardi 19 au vendredi 22 inclus), nous allons vous éclairer sur cette organisation gantesque, confectionné pourtant aux petits oignons.

Plus de 22.000 festivaliers

En effet, pour la toute première fois, la rédaction d’aficia était accréditée à Tomorrowland Winter, déclinaison du festival qui rassemble 200 000 personnes en Belgique chaque été depuis 2003. Le thème de cette édition 2024 était Amicorum Spectaculum, célébrant le spectacle de l’amitié. Rendez-vous sur le toit des Alpes où les festivaliers du monde entier se sont à nouveau réunis pour vivre une expérience hivernale unique, remplie de neige, de musique, de ski et de snowboard entourés de vues spectaculaires des pentes mythiques de l’Alpe d’Huez. Plus de 22.000 festivaliers étaient présents, venus des quatre coins du monde. Nous avons d’ailleurs rencontré des portugais qui venaient vivre leur première expérience le soir du mardi 19 mars, ou des Français, venus toute la semaine, qui ont débloqué un budget colossal de près de 2.500€ par personne. Car oui, faut se le dire, Tomorrowland Winter, c’est un budget !

Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Maala…

Pour notre part, l’accréditation presse comprenait (comme pour les festivaliers), les remontées mécaniques dans le package. Cela nous a permis de parcourir les scènes perchées en altitude et de découvrir Lost Frequencies en live sur la scène Crystal Garden. Cette scène en forme d’aigle géant était tout simplement incroyable ! Tout au long de la semaine, s’y produisaient également Armin Van Buuren, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike ou encore Vini Vici. Plutôt sympa comme prog’ pour les skieurs de l’après-midi (compris entre 12h et 17h30) ! En effet, si vous êtes à ski, des emplacements à l’extérieur sont réservés pour poser vos skis, vos bâtons, casque et masque. Les vols ne sont pas impossibles. En revanche, seuls les détenteurs de billets peuvent accéder à ces DJs set en altitude.

Mainstage Core

Après une demi-journée ou une journée de ski, c’est l’heure du repos. On se change à l’appart’. La petite douche est également de mise, pour mieux profiter après. Car effectivement, la station ferme, tout comme les scènes en altitude qui ferment leur porte à partir de 17h30. Le but étant de rassembler les festivaliers là où tout se passe, à Alpe d’Huez. C’est ici le QG de la nuit, c’est ici où sont concentrés la MainStage, la Cage et la Core ! Là, on enfile les boots et/ou les déguisements, ou une tenue de ville classique pour les plus téméraires, et c’est parti pour une soirée avec les plus gros DJs de la planète ! Au programme, 3 scènes complètement différentes aux décors tout aussi incroyables les unes des autres ! Trance, tech-house, house, EDM… tous les styles y passent !

Reflection of Love Crystal Garden

Notre scène préférée était bien entendu la scène principale. On y a notamment vu, rien que le premier soir, Henri PFR jouer son tout dernier remix en exclusivité de Benson Boone. On a beaucoup apprécié voir Vintage Culture embrasé la salle et admirer Tchami & Maala proposer un B2B inédit. Enfin, le discret Alesso a mis le feu avec sa panoplie de tubes dont son remix de “If I Lose Myself” de OneRepublic.

Tomorrowland Winter : Mike a magnifiquement clôturé la semaine »

Les soirées se sont enchaînées, les DJs stars aussi ! Joel Corry, Tony Romera, Sebastian Ingrosso (membre de la Swedish House Mafia), Armin Van Buuren et Nina Kraviz ont enflammé les différentes scènes de la seconde soirée. On se rend compte au fil des soirées qu’il faut tout de même s’accrocher. Afrojack et sa musique électro/house explosive en met (un trop) plein les oreilles. Le décor et les lumières de malade mentales couvrent un peu ce surplus musical. On a également pris des claques sur les shows de Felix Jaehn, Topic ou encore Dimitri Vegas & Like Mike qui clôturait magnifiquement bien cette semaine. Notre (bonne) surprise, sur la Core, c’était un prénommé Salute !

Frozen Lotus Felix Jaehn

Côté organisation générale, rien à dire ! Et pourtant, on les écume les festivals ! Mais celui-ci est vraiment pensé et millimétré au détail près ! Certes les prix sont toujours plus exorbitants et ils ont leur monnaie bien à eux (Le Pearl). Mais il n’y a pas de fil d’attente aux toilettes ! C’est également le cas aux stand buvettes, et à l’entrée ! Cela a beau être complet, c’est extrêmement fluide. Et rien que ça, c’est plaisant à vivre… On conseille et re-conseille si votre budget le permet !

L’année prochaine, la ville prévoit d’investir dans de l’immobilier pour accueillir 2.000 personnes supplémentaires.

Découvrez nos interviews de Lost Frequencies, Henri PFR et Tony Romera au Tomorrowland Winter :