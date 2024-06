We Love Green 2024 : SZA, Troye Sivan, Hamza… les concerts qui nous ont fait vibrer !

Il y a quelques jours, se tenait la onzième édition du festival We Love Green. Un festival éclectique et haut en couleur. aficia était sur place et vous raconte !

La saison des festivals commence petit à petit et inscrit sur son chemin, son lot de souvenirs inoubliables. Le festival We Love Green se déroulait alors durant le premier week-end de juin, promettant des instants exceptionnels, spectaculaires et suspendus. Plus de 100 000 festivaliers étaient attendus sur la pelouse du Bois de Vincennes. Et pour cause, pour cette onzième édition, le festival avait mis les petits plats dans les grands, nous offrant une programmation aux petits oignons.

SZA, Burna Boy, le grand retour de Justice, … de quoi braver la pluie qui s’est, une nouvelle fois abattue sur le festival. Depuis quelques années, la météo est devenue un running gag pour les festivaliers. Pour rappel, en 2022, le festival avait dû être écourté à cause de l’orage. Un week-end quelque peu humide placé malgré tout, sous le signe de la fête.

Un festival éco-responsable

Depuis quelques années, l’éco-responsabilité est devenue un thème central des festivals de France, qui font de plus en plus attention à leur empreinte carbone. Éco-cups, écomobilité, lieux adaptés à l’organisation d’un évènement d’une aussi grande ampleur, réduction des déchets, chaque détail est pensé afin de protéger au maximum l’environnement.

Pour We Love Green, la question environnementale semble centrale. Entre une restauration 100% végétale, des ateliers de sensibilisation autour des enjeux du climat, et la mise en place de conférences au sujet du climat, un effort notable semble avoir été mis pour faire la fête tout en préservant la planète.

Mais pour un festival qui arbore fièrement le nom de “We Love Green” pour son caractère éco-responsable, la venue d’artistes internationaux peut faire quelque peu grincer des dents. Il est évidemment important de soulever les efforts qui ont été faits par l’organisation, mais il est nécessaire de se questionner sur l’avenir du secteur des festivals, eu égard de la situation environnementale actuelle, et de réfléchir à des solutions. Pendant que sous un chapiteau s’enchaînent des interventions pointues pour alerter sur l’effondrement de notre monde, à quelques pas de là défilent, sur les grandes scènes, des artistes internationaux en tournée.

Une programmation éclectique

Depuis 2011, le festival We Love Green ne cesse de grandir. S’imposant comme l’un des plus grands festivals de France, il nous propose chaque année, une programmation de plus en plus éclectique et sensationnelle. Pour cette édition 2024, le festival ne nous a encore une fois pas déçu, nous offrant un line-up d’exception. SZA, Troye Sivan, Hamza … on vous raconte nos concerts coup de cœur.

Troye Sivan

Après avoir été contraint d’annuler son concert au Zénith de Paris en 2019, We Love Green était l’occasion, pour Troye Sivan, de rencontrer ses fans français. Un concert attendu par beaucoup, et pour cause. Sur scène, Troye Sivan était éblouissant, et c’est peu dire. Une scénographie pensée au millimètre près, des danseurs gracieux au possible, et surtout, un chanteur australien plus décomplexé et sexy que jamais. Incarnant avec une justesse folle un certain renouveau de la pop queer et inclusive, Troye Sivan a été magistral. On a déjà hâte de le revoir sur scène.

Découvrez “Got Me Started” de Troye Sivan :

Hamza

Avec un rap polyvalent et une touche R&B-trap inimitable, Hamza est clairement devenu l’une des figures du rap francophone. Les places pour ses concerts s’arrachent à une vitesse folle et son passage à We Love Green a continué de nous prouver que sur scène, il règne en maître. Devant des milliers de fans connaissant chacun de ses titres sur le bout des doigts (même les exclus), Hamza a réussi à nous offrir un show intimiste, mais d’envergure malgré tout. Un concert hypnotisant qui s’est terminé en apothéose puisque l’artiste a annoncé qu’il serait sur la scène de la Défense Arena le 5 décembre 2025. La plus grande salle d’Europe n’attend que lui.

Découvrez “Drifté” de Hamza :

Peggy Gou

Son titre “(It Goes Like) Nanana” est devenu un phénomène mondial, faisant de Peggy Gou l’une des figures de la musique électronique. Devenue icône mondiale, l’artiste distille avec passion une vision de la culture alternative avec une résonance universelle. Allant de la house à la techno, Peggy Gou est LA DJ la plus stylée du moment. Et son passage à We Love Green ne nous fera pas dire le contraire. Les fans étaient une nouvelle fois en folie, drapeau coréen sur les épaules, éblouis devant un DJ set ultra attendu. Peggy Gou a publié, quelques jours seulement après We Love Green, son premier album I Hear You, que l’on vous recommande vivement !

Découvrez “(It goes like) Nanana” de Peggy Gou :

SZA

Ayant remporté le Grammy du meilleur album de l’année 2023 avec SOS, SZA n’avait clairement rien à prouver en montant sur la scène de We Love Green. La diva internationale du R&B nous a pourtant offert un show spectaculaire, d’une justesse inouïe. Érigée au rang de superstar grâce à des textes sincères et une voix d’ange, l’artiste américaine a interprété chacun de ses tubes devant des fans presque hypnotisés. Cette onzième édition de We Love Green ne pouvait pas mieux se clôturer qu’avec un aussi joli message de paix et d’amour.

Découvrez “Kill Bill” de SZA :

We Love Green nous a une nouvelle fois offert de magnifiques instants placés sous le signe de la musique et du partage. Une jolie expérience que l’on a déjà hâte de revivre l’année prochaine !

Lou-Ann Nambot