Justice fait son grand retour avec “One Night/All Night” (feat. Tame Impala)

Le monde de la scène électronique française bouillonnait à l’idée d’entendre les premières notes du retour de Justice. Les voici de retour avec un double single dont “One Night/All Night” ! aficia en parle…

Les Justice n’avaient pas publié de nouvel album original (Woman) depuis 2016 et leur tube “D.A.N.C.E”… Alors forcément, depuis leur dernier opus, le silence s’est installé. Mais le retour de Justice transcende les attentes. On se souvient du merveilleux premier album (c’était en 2007) qui était une expérience sensorielle à part entière. Il avait littéralement traversé les frontières de la musique conventionnelle.

2 nouveaux morceaux de Justice !

Ce jeudi 19h10 précise, le groupe emblématique Justice faisait un retour retentissant. Avec leur fusion électro audacieuse et leurs beats vibrants, le duo français réaffirme son statut de pionnier de la scène électronique. Et c’est peu de le dire ! Pour la première fois, Justice collaborera avec des artistes sur son prochain disque.

Mais à la surprise générale, ce n’est pas 1 mais 2 nouveaux morceaux qu’on peut écouter, à commencer par “One Night/All Night” à la mélodie pop électro très lourde. Sur ce nouveau single “One Night/All Night”, nous retrouvons le chanteur Tame Impala, peu connu du grand public. Et pourtant, l’artiste australien à la Pop psychédélique cumule 25 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Les basses façon Daft résonnent. On a l’impression de faire un bond en arrière avec un son à la fois très futuriste. Justice façonne une force intemporelle qui continue de sculpter l’avenir musical avec un éclat indéniable. Le second morceau “Generator”, sonnant très Daft Punk aussi finalement, est plus percutant, plus expérimental et plus électronique aussi. Ici Justice montre qu’il n’a rien perdu de sa superbe !

En tournée en France et dans le Monde dès l’été prochain en festival, Justice devrait nous régaler à tout point de vue ! L’album Hyperdrama est prévu pour le 26 avril 2024.

Découvrez les nouveaux singles de Justice :