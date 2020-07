“Noise” : KLON anime son monde apocalyptique

Nouveau talent dans notre radar musical : KLON, un collectif qui se présente à vous avec son premier titre et clip animé, “Noise”. C’est à découvrir avec aficia.

C’est une découvertes qui a largement de quoi séduire avec la multiplication du talent présent dans le projet. Un facteur ‘talent’ qu’il faut multiplier par 7 ! Car oui, KLON c’est l’alliance de 7 artistes, 7 sensibilités, 7 univers pour, au final, proposer quelque chose d’homogène et de bien construit.

Zoé, Aurel, Akra, Vic, Nejma, Art et Rory forment donc ce collectif hybride, des potes qui se rencontrent lors des soirées du lycée avant de mettre ce talent dormant en action. Réunie, cette joyeuse bande travaille la musique, la vidéo, le stylisme, la photographie… une sorte de laboratoire un peu feu pour en extraire le meilleur possible.

KLON est là…

Il est donc maintenant temps pour KLON d’entrer dans la lumière et de nous offrir les premières pierres d’un édifice qui s’annonce très riche. Pour ce faire, le collectif mise sur “Noise”, premier titre et premier clip sous forme de ‘lyrics animée’ de la formation.

Dans ce décor, tout semble uniforme et insipide, mais l’espoir persiste et prend racine dans le sous-sol. Une pousse intrépide fait surface et pénètre le coeur de la machine. La plante détraque le vieux robot et le couvre de fleurs aux couleurs saturées. La production de clones s’arrête. Le nuage de bruit se dissipe.

Et ici c’est la parfaite illustration de ce que le collectif est capable de faire. C’est lui qui signe le titre, logiquement, mais également la réalisation vidéo à partir de ‘textures faites-main, puis scannées pour être composées sur logiciel’. Côté musique, on se retrouve dans un univers relativement planant, oscillant entre chanson française et new wave baignant allègrement dans de belles touches électros. C’est fluide, hypnotique, captivant et prometteur pour la suite !

Découvrez “Noise” de Klon” :