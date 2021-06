Plus qu’un simple groupe, KLON est une grande famille ! aficia est parti à sa rencontre pour la sortie de son premier EP Nouveau genre qui sort ce 11 juin.

Si vous ne connaissez pas encore KLON, vous allez vous en mordre les doigts. Et ça en fait des doigts à mordre puisque derrière ce nom de scène se cache 7 artistes, 7 sensibilités, 7 univers , et donc 70 doigts, pour proposer au final quelque chose d’homogène et de bien construit.

C’est tout l’enjeu de ce groupe aux multiples influences qui débarque ce 11 juin avec son tout premier EP Nouveau genre, dans lequel on (re)découvre les morceaux “Santa Barbara” ou “West”, jusqu’ici dévoilés. Entretien avec ce groupe hors des codes !

Klon… l’interview !

Si vous deviez vous présenter en quelques lignes ?

Nous c’est KLON, on est une bande pote, une famille, un groupe de musique et une collocation 😀.

Vous êtes 7 frères et sœurs… l’avantage c’est que vous ne ressemblez à personne d’autres ! C’est finalement ça la force de KLON ?

Oui, c’est sûr y’en a pas 7 comme nous, en revanche nous n’avons pas de modèle, nous cherchons juste à être pleinement nous-même.

Comment se passe l’organisation dans un groupe comme KLON ?

On travaille chez nous, on rêvait d’un QG où créer en toute liberté, on de la chance de l’avoir trouvé, la frontière entre travail et temps libre n’existe pas trop, mais quand on aime on ne compte pas !

Musicalement, que fait KLON ?

Le groupe et sa musique sont en évolution permanente, depuis nos débuts on ne cesse d’expérimenter et de rechercher notre son, notre premier EP est un bon aperçu de ce qu’on sait faire, pour l’album c’est la surprise !

Pour finir, KLON, ça s’écoute à quel moment de la journée finalement ?

Matin, midi, soir et toute la nuit… Il y en a pour tous les goûts !