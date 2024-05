Adrï, Social Dance, The Haunted Youth : 3 artistes à découvrir !

Le mois de mai s’achève, mais jamais l’envie de découvrir de nouveaux talents. aficia te propose de découvrir The Haunted Youth, Social Dance et Adrï !

Sur ce mois de mai, on a craqué sur 3 talents complètement différents : The Haunted Youth, Social Dance et Adrï ! On vous les fait découvrir !

The Haunted Youth

Après un somptueux premier album et un hymne dream-pop signé en Belgique, le groupe emmené par Joachim Liebens revient avec des sonorités toujours plus lancinantes et solaires. Il y a quelques jours, The Haunted Youth dévoilait “Into You”, premier extrait d’un nouvel album attendu pour février 2025. Il y a dans leurs chansons quelque chose rappelant The Cure, Oscar and The Wolf et d’Empire Of The Sun, rien que ça ! On a hâte d’écouter la suite…

Social Dance

On avait secrètement dévoré le morceau “Parler”. Après une belle journée l’année dernière, le trio marseillais Social Dance est de retour toujours plus pêchu que jamais avec 5 nouveaux titres. Ils dévoilent l’EP Volte-Face, et une pop toujours plus euphorisante et rassembleuse. Pas de miracle, pas de changement majeur, simplement une énergie similaire pour faire bouger nos petits corps ! On vous propose ainsi de découvrir “Sometimes”, le premier extrait. Puis, tout le projet si vous y succombez…

Adrï

On adore ce genre de musique hybride ! À la croisée de la chanson et du rap, Adrï arrive avec quelque chose de nouveau, de frais, et de lancinant. Il a remporté le tremplin NRJ MUSIC AWARDS de Marseille l’année dernière. En 2024, l’artiste débarque avec un single et un clip : “Comme un imbécile”. C’est le nom donné à son premier single, et c’est déjà une merveille ! Un EP devrait vite arriver…

Article écrit par Valentin Malfroy