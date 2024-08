Plages Électroniques 2024 : le grand récap !

Du 16 au 18 août 2024, Cannes a accueilli la 17ème édition du festival les Plages Électroniques. Nous y étions, on vous raconte !

60 000, c’est le nombre de festivaliers réunis pendant trois jours pour le traditionnel festival des Plages Électroniques. Une édition record et sold out ! « Ce n’est pas arrivé depuis 2022”, se réjouit Matthieu Corosine, le producteur du festival, que nous avons interviewé. Trois jours de soleil, de musique et de bonne humeur dans un cadre idyllique. Chaque année, l’événement se déroule sur plage de la Croisette et aux alentours du fameux palais des festivals. Ainsi, les lieux ont accueilli environ 90 artistes musicaux de tous genres mais principalement de la scène électronique française et internationale. Les festivaliers sont venus nombreux pour faire la fête, les pieds dans le sable. Chaque jour, 20 000 festivaliers ont déambulé au rythme de la musique.

15 heures de musique non-stop

Les uns après les autres, les artistes se sont succédés sur les différentes scènes l’après-midi, le soir et même la nuit. 15 heures de musique non stop pour les plus fêtards. L’après-midi et le soir, les festivaliers ont pu déambuler sur la terrasse, la centrale, le solarium et la plage. La plage est la scène principale du festival où de nombreuses têtes d’affiches ont défilé. Comme son nom l’indique, la scène plage est installée sur le sable. À partir de 00h30, les afters ont animé le reste de la nuit jusqu’au petit matin. Le dimanche, la Red Bull Open Water Party a conquis de nombreux baigneurs.

À l’intérieur du lieu, sécurité, secours, food truck, bars, fontaines d’eau fraîches, bénévoles et travailleurs étaient présents pour le bon déroulement de l’évènement. « Nous avons à peu près 1700 personnes qui travaillent sur le festival”, explique Matthieu Corosine. De plus, de nombreuses activités et stands ont été mis en place pour divertir le public.

Une programmation riche et qualitative

Les Plages Électroniques ont su proposer une line-up de qualité pour cette 17ème édition. Chaque festivalier a pu trouver son bonheur parmi les nombreux artistes présents. Du côté des têtes d’affiches, la scène plage a reçue : Timmy Trumpet, Boris Brejcha, Fisher, Kaytranada, Paul Kalkbrenner, Lost Frequencies, Feder, Bon Entendeur, Mosimann, Boris Way, Gazo, SCH… Beaucoup d’artistes qui ont marqué l’année étaient au rendez-vous. « Deux tiers des artistes sont locaux et/ou émergents. Nous faisons en sorte que le festival soit une caisse de résonance pour eux”, affirme le producteur du festival.

Durant les Plages Électroniques, on a découvert plusieurs artistes émergents et talentueux. Roxie, une artiste autodidacte apprenant le mix via des vidéos YouTube. Le jeune auteur compositeur interprète Adrï, révélation de la nouvelle pop française. Enfin, nous avons adoré Bomel et son énergie sur scène.

En bref, les Plages Électroniques c’était 3 jours de musique intense sous le soleil de Cannes. Les quelques gouttes de pluie dimanche n’ont pas empêché les festivaliers de s’amuser. Un évènement à ne pas manquer l’année prochaine du 8 au 10 août 2025 !

Un grand merci à l’équipe du service presse qui nous ont permis de vivre le festival dans les meilleures conditions possibles.

Inès Fakche