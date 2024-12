Solann fustige l’appétit des grands de ce monde sur “Les ogres”

En prélude à la parution de son premier opus, Solann dévoile “Les ogres”, un single fort porté par une plume incisive à découvrir d’urgence sur aficia !

Après un premier EP remarquablement riche dévoilé en début d’année, Solann affirme son ambition en poursuivant sur sa lancée. Avec un style singulier alliant un talent d’écriture rare, une interprétation délicate et des mélodies aériennes, elle s’apprête à marquer un tournant dans sa carrière. Son premier album studio, Si on sombre, ce sera beau, sortira donc le 24 janvier, offrant 13 pistes, dont les singles “Petit corps”, “Rome” et “Marcher droit”.

Forte de plusieurs concerts parisiens joués à guichets fermés pour présenter ses premières compositions, Solann a annoncé une tournée qui la mènera en France et en Belgique en 2025, avec une date phare à l’Olympia le 9 avril. Mais en attendant de retrouver son public et de révéler les contours de son album, l’artiste revient avec un nouveau single puissant baptisé “Les ogres”.

L’homme à la dérive

Dans “Les ogres”, Solann dépeint un monde dominé par la vanité et la folie des hommes aveuglés par leurs propres ambitions. Elle esquisse ainsi un tableau à la fois sombre et lucide, où les puissants dévorent sans scrupule les ressources et les espoirs, laissant derrière eux un sillage de désastres écologiques et humains. À travers des images percutantes, l’artiste lance un cri du cœur cinglant, consciente que tout un chacun en paiera le prix : “Si je me noie vous vous noierez aussi / Moi dans les flots, vous dans votre appétit / C’est juré, c’est promis, vous vous noierez aussi”.

Musicalement, le titre s’enveloppe d’arrangements puissants et vrombissants, avec un refrain enragé d’une efficacité redoutable. Solann déploie également tout son art dans un clip qui rassemble des figures de pouvoir autour d’un généreux banquet. Insensibles au sort d’autrui, elles savourent leurs mets sous le regard impuissant de Solann et d’un danseur entravé par des chaînes, symbole du peuple. Ce dernier, ironiquement, finit par être intégré au festin.

Visionnez “Les ogres”, le nouveau clip de Solann :