Retour de 2zer, qui lève le voile sur son clip “ViperGTS”. On en parle sur aficia.

2zer nous avait relativement séduit avec ‘Balle perdue‘, une série de 6 morceaux carrément soignée et dévoilée courant 2019. Le 31 mai de la même année, il sortait Décisions, un EP de 10 tracks aux nombreux thèmes, entre pensées personnelles et moments de vie.

Et le rappeur membre du S-Crew est de retour avec le clip de “ViperGTS”, son nouveau single. Alliant paroles et mise en scène, 2zer utilise sa caisse pour multiplier les images et comparaisons. Son ton volontairement linéaire et ses vers sombres viennent parfaire l’ambiance.

Découvrez “ViperGTS”, le clip de 2zer :