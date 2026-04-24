Heroe dévoile ‘Failles’, son premier album en français

Avec Failles, Heroe dévoile son premier album en français, porté par une pop sensible et intimiste. On vous en parle sur aficia !

Ce vendredi 24 avril marque la sortie de Failles, premier album entièrement en français de Heroe. L’artiste normand y confirme une démarche assumée, guidée par une intention simple : « pour que les gens me comprennent ». Après un EP dévoilé en novembre, il franchit aujourd’hui une étape importante de son parcours en proposant un projet plus conséquent. Dans ce disque composé de douze titres et porté par une pop douce et intimiste, l’auteur compositeur interprète âgé de 32 ans se met à nu. Un disque dans lequel Heroe est véritablement Mehdi. En choisissant de chanter en français, il fait le choix d’une proximité importante avec son public.

Tout au long de l’album, cet amoureux de l’indie et de l’imaginaire développe une musique brute, sincère et imagée. Ses influences se dessinent entre l’organique de Patrick Watson, l’écriture de Terrenoire et la mélancolie de Bon Iver. Les morceaux abordent des thèmes universels comme l’amour, l’espoir, la santé mentale, le temps ou la guérison. Écouter Failles, c’est traverser un paysage intérieur bercé par une douce mélancolie.

Des chansons comme bande-son d’une vie

L’album s’ouvre sur le titre “dans dix ans”, dans lequel l’artiste se projette dans le futur et exprime ses aspirations. L’écoute se poursuit avec “près du cœur”, un morceau lumineux et entraînant, aux accents de folk joyeuse de Of Monsters and Men. Il y évoque la persistance du lien malgré l’absence, lorsque les souvenirs du quotidien deviennent le refuge d’un amour qui continue de vivre.

Vers la fin de l’opus, “essayer” s’impose comme une scène de slow, portée par un arpège délicat. Heroe y évoque un combat intérieur : celui de comprendre les autres, mais surtout pour se comprendre lui-même. À travers des guitares puissantes et pleines de réverbérations, l’artiste dresse le portrait d’un être habitée par ses insécurités, mais animée par la volonté d’apprendre à se connaître. Enfin, le morceau “failles” clôture l’album comme une bande-son de vie, évoquant ce sentiment si précieux d’une première rencontre que l’on sait déterminante.

En bref, Failles est un projet profondément humain et touchant. Avec cet album, Heroe s’affirme comme un artiste dont la musique accompagne les émotions du quotidien. Une bande-son que le public s’approprie naturellement pour illustrer ses propres instants de vie.

Inès Fakche

Découvrez l’album Failles de Heroe :