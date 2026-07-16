Musilac 2026 : quatre jours de musique au bord du lac du Bourget

Du 9 au 12 juillet 2026, Musilac a une nouvelle fois fait vibrer l’esplanade du lac du Bourget, en Savoie. Nous y étions, on vous raconte !

C’est sous un soleil de plomb et une chaleur écrasante que s’est déroulée l’édition 2026 de Musilac, du 9 au 12 juillet, sur l’esplanade du lac du Bourget, en Savoie. Entre lac et montagnes, le festival offre un cadre exceptionnel, aussi apprécié des festivaliers que des artistes qui s’y produisent.

Au programme de cette édition 2026 : une quarantaine d’artistes aux univers musicaux variés, trois scènes, plusieurs animations… et surtout une ambiance festive du début à la fin. Plus de 110 000 spectateurs ont répondu présent, un succès dont s’est félicité Rémi Perrier, directeur du festival.

Tout au long des quatre jours, les artistes se sont succédé sur les trois scènes du site. Les scènes Lac et Montagne, les deux scènes principales, ont accueilli les têtes d’affiche du festival, tandis que la scène Auvergne-Rhône-Alpes (anciennement Korner) a mis en lumière des talents émergents. Une chose est certaine : quel que soit leur parcours sur le festival, les festivaliers sont repartis avec des souvenirs plein la tête… et de la musique plein les oreilles.

Retour en images sur le Musilac :

Jour 1, le jeudi 9 juillet

Cette édition 2026 s’est ouverte avec les deux sœurs de Malaka, lauréates du tremplin Musilac en Auvergne-Rhône-Alpes, que vous retrouverez prochainement en interview sur notre site internet. Kalika a pris possession de la scène Montagne avec sa poésie aux accents thrash, mêlée à des sonorités techno-pop.

Kalika © Inès Fakche

Par la suite, le groupe français de rock alternatif Last Train a livré un show d’une grande intensité, porté par une véritable proximité avec un public déjà nombreux en ce début de soirée.

Last Train © Inès Fakche

Quelques minutes après la fin de ce concert, Feu! Chatterton a investi la scène Montagne pour interpréter plusieurs de ses titres phares, parmi lesquels “Allons voir” ou encore “Un monde nouveau”.

Feu! Chatterton © Inès Fakche

Puis est arrivée celle que tout le monde attendait, mais que peu imaginaient voir un jour fouler la scène Lac de Musilac : Katy Perry. La superstar américaine a offert un véritable show à l’américaine, accompagnée de nombreux danseurs sur scène. Le public a repris à tue-tête ses plus grands succès, de “Firework” à “I Kissed a Girl”. Les fans étaient au rendez-vous !

Katy Perry © Inès Fakche

Jour 2, le vendredi 10 juillet

C’est Miki qui a débuté sur la scène Montagne et qui se produisait pour la première fois à Musilac ! Véritable révélation musicale de l’année, l’artiste n’a pas hésité à descendre dans la foule pour interpréter son titre “Particules” au plus près des festivaliers.

À peine Miki sortie de scène, Yuston XIII a pris le relais pour offrir un moment hors du temps, accompagné de ses violonistes et porté par des textes profonds et introspectifs.

Yuston XIII © Inès Fakche

En parallèle, Styleto s’est produite sur la scène Auvergne-Rhône-Alpes devant une foule venue en nombre. Celle qui craignait quelques heures plus tôt que personne ne soit présent a rapidement été rassurée en voyant les festivaliers reprendre ses chansons avec elle.

Puis, après une pause repas à base de ravioles sous une chaleur de 38 degrés, Dabeull Live Band nous a embarqués dans son univers groove et sa funk contemporaine. Entouré de ses nombreux musiciens, l’artiste a fait danser le public tout au long du show.

Dabeull © Inès Fakche

Le rappeur normand Orelsan a ensuite dévoilé son tout nouveau spectacle, inspiré de son dernier album et du film Yoroï. Construit en plusieurs actes, ce show particulièrement travaillé a offert une mise en scène ambitieuse, retraçant une partie de l’univers musical de l’artiste.

Nous avons quitté momentanément son concert pour retourner sur l’ancienne scène Korner, où Myra se produisait. La chanteuse a fait résonner sa voix grave aux accents suaves pendant près d’une heure, captivant le public présent.

Myra © Inès Fakche

Pour clôturer cette deuxième journée, le DJ belge Lost Frequencies a fait vibrer les festivaliers. Avec une scénographie lumineuse et soignée, le producteur a alterné entre ses titres les plus connus et des sonorités davantage orientées club, offrant une conclusion festive à cette soirée.

Lost Frequencies © Inès Fakche

Jour 3, le samedi 11 juillet

La sublime Dinaa a ouvert la scène Montagne avec l’émotion et l’engagement qui caractérisent ses textes. Elle s’impose aujourd’hui comme l’une des jeunes artistes les plus prometteuses de la scène française.

Dinaa © Inès Fakche

Pomme a ensuite pris le relais tout en douceur, offrant une parenthèse particulièrement touchante au public. Du côté de la scène Korner, Flora Fischbach et son live hypnotique ont également su captiver les festivaliers. Entre chorégraphies, mouvements théâtraux et jeux d’écrans, l’artiste a construit un set singulier et immersif.

Flora Fishbach © Inès Fakche

En rejoignant la scène Lac, située quelques centaines de mètres plus loin, on entend déjà la voix de Gaëtan Roussel résonner sur “Les Nuits parisiennes”, reprise en chœur par le public. Habitué des lieux, l’artiste reste toujours aussi attendu par les festivaliers.

La soirée était loin d’être terminée lorsque Jamiroquai a fait son apparition. Dès les premières notes, le public s’est laissé emporter par quelques pas de danse, porté par le groove particulièrement efficace distillé par l’artiste et ses musiciens.

Jamiroquai © Inès Fakche

Puis, la soirée s’est achevée en apothéose avec Gorillaz. Sans aucun doute l’un des groupes les plus attendus de ces quatre jours, la formation menée par Damon Albarn a offert un véritable voyage audiovisuel. Entre les morceaux issus de ses projets récents et ses titres les plus emblématiques, le groupe a proposé un spectacle à la hauteur des attentes.

Jour 4, le dimanche 12 juillet

La dernière journée de Musilac débute avec le concert de Solann. Nommée dans trois catégories prestigieuses aux Victoires de la musique 2025, l’artiste a livré une prestation particulièrement émouvante, qui n’a pas manqué de toucher le public… et nous aussi.

Solann © Inès Fakche

Quelques centaines de mètres plus loin, sur la scène Auvergne-Rhône-Alpes, le rappeur Romsii a enchaîné ses morceaux mêlant habilement influences pop et rap.

Le groupe 47Ter a ensuite pris possession de la scène Lac. Un passage remarqué et fédérateur, marqué par la présence de nombreux fans venus se rapprocher au plus près de la scène pour reprendre avec eux des titres comme “Côte Ouest” ou “On avait dit”, mais aussi plusieurs morceaux issus de leur dernier album La vie continue, que nous vous recommandons vivement.

47ter © Inès Fakche

La soirée s’est ensuite poursuivie avec de grands noms comme Rilès, Charlotte Cardin ou encore Bigflo & Oli. Un bel équilibre entre rap et pop, dans une ambiance familiale, pour conclure de la plus belle des manières cette édition riche et intense.

En bref, Musilac 2026, c’était quatre jours de musique, beaucoup de bonne humeur, une bonne dose de chaleur, des shows mémorables et des artistes talentueux. Le rendez-vous est déjà pris pour 2027, avec notamment David Guetta, attendu le dimanche 11 juillet pour l’une de ses trois seules dates françaises en festival.

Inès Fakche

Un grand merci à toute l’équipe du service presse, qui nous a permis de vivre le festival dans les meilleures conditions possibles.