Clip “The Wall” : Fontiac poursuit ses rêves

Précédant la parution d’un premier EP, “The Wall” est le nouveau single prometteur de Fontiac. C’est à découvrir sur aficia !

Propulsé sur le devant de la scène dès son plus jeune âge, Fontiac a déjà foulé les scènes les plus prestigieuses, des Eurockéennes aux Vieilles Charrues, en passant par l’incontournable festival Coachella au sein du duo Carbon Airways dont l’autre moitié était composée par sa sœur. Mais alors que cette dernière a préféré reprendre ses études en 2015, Fontiac a monté un nouveau projet solo fascinant.

Alors qu’il lèvera le voile sur son premier EP baptisé Oxurya le 27 mars prochain, l’artiste a déjà levé le voile sur une pléiade de titres, tous plus entêtants les uns que les autres. À travers chacune de ses productions intégralement réalisées par ses soins et une identité visuelle singulière, Fontiac nous transporte dans un univers onirique. En témoigne “The Wall”, son nouveau single.

Ne jamais baisser les bras

Avec “The Wall”, Fontiac mise sur une mélodie chaloupée, avec des rythmes changeants et évolutifs novateurs. Au fil de l’écoute, la piste gagne en intensité, sublimée par des arrangements électroniques. L’artiste offre incontestablement une nouvelle expérience musicale en explorant différents sons qui s’entremêlent à merveille. Sans véritables couplets, ni refrains, la piste pourrait dérouter mais les quelques phrases scandées prennent la forme d’un mantra qui nous incite à toujours croire en nos rêves et à sublimer le monde qui nous entoure.

Fontiac enfile également la casquette de réalisateur et dévoile une mise en images particulièrement inspirante. Tout au long de la vidéo, nous suivons le périple du chanteur, qui prend conscience de l’importance d’aller de l’avant pour réaliser ses rêves. La vidéo met en lumière des paysages à couper le souffle à l’instar d’immenses falaises escarpées, de sommets enneigés et des océans agités. Comme pour symboliser le fait que la voie permettant de réaliser ses rêves n’est pas toute tracée et qu’il est nécessaire de traverser des contrées sinueuses et de redoubler d’effort pour atteindre les sommets.

Visionnez “The Wall”, le nouveau clip de Fontiac :