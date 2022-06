Hipo, le rappeur à la plume touchante délivre “Deuil” ! 

Découvert il y a deux ans par les radars d’aficia, Hipo fait partie de ses artistes dont on admire la plume et la sincérité. Son dernier titre “Deuil”, en est la preuve ! C’est à découvrir sur aficia.

Il n’aura pas fallu énormément de temps pour donner envie aux personnes d’écouter la version complète du nouveau titre de Hipo, “Deuil”. D’un extrait publié sur Tik Tok pour annoncer la venue de cette chanson, ce sont des milliers de messages et de likes qui ont envahi le profil du rappeur. Il faut dire que la perte d’un proche est toujours un sujet sensible dont les émotions dépassent souvent les mots. Hipo est l’un de ses rappeurs qui a cette facilité à décrire une situation, un état d’esprit de manière accessible et bienveillante.

Un titre universel et touchant !

Depuis sa sortie le 30 mai dernier, le titre qui se construit sur des accords de piano comptabilise + 100 000 streams sur Spotify et 80 000 vues sur YouTube. Preuve qu’Hipo est un artiste qui réconforte et utilise sa voix au service de ceux qui ont mal.

“J’ai le coeur en miette mais comment faire” / “C’est chiant de parler de toi à l’imparfait” / “Je te parlerai de la vie, de l’état du monde et de comment c’est dehors”