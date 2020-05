Clip “Young Leaders” : Hyphen Hyphen nous offre une lueur d’espoir

Retour sur le devant de la scène pour Hyphen Hyphen avec le clip de “Young Leaders”. C’est à voir sur aficia.

Un jour avant l’annonce du confinement en France, Hyphen Hyphen revenait tout juste d’une tournée européenne marquée par des dates en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique.

C’est en partie ce que ce groupe raconte dans son clip “Young Leaders”, extrait de son dernier album HH déjà porté par des titres comme “Like Boys”, “KDN” ou encore “Take my Hand” et que le groupe avait eu l’occasion d’évoquer avec nous durant une interview.

Hyphen Hyphen souhaite changer les choses…

Avec le clip de “Young Leaders”, Hyphen Hyphen souhaite porter un message positif et largement porteur d’espoir en l’avenir, expliquant que “la crise sans précédent que nous traversons peut être l’occasion de prendre un nouveau départ, plus lumineux, pour tou.te.s, et de pouvoir changer les choses, qui que l’on soit”.

Comme bien souvent, le groupe apporte également son soutien à la communauté Queer. Le titre « Young Leaders » fait le reste, comme un hymne à la nouvelle génération, à la tolérance, au vivre ensemble. So Let’s Dance !

Découvrez “Young Leaders”, le nouveau clip de Hyphen Hyphen :