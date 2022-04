Hyphen Hyphen, Videoclub, Thérapie Taxi : ils se lancent en solo

Dans ce dossier, aficia vous propose de faire un petit focus sur trois artistes français qui ont fait les beaux jours de trois groupes au succès indéniable et qui se lancent désormais en solo.

“Popcorn Salé” de Santa, membre d’Hyphen Hyphen

La chanteuse principale du groupe électro-pop Hyphen Hyphen, Santa, propose un projet solo défendu par un très bon titre nommé “Popcorn Salé”. Mais attention, la bande derrière le tube “Like Boys” ne se sépare pas pour autant. Un nouveau titre est d’ailleurs prévu pour dans quelques semaines. Etant habitué à l’anglais, c’est pourtant en français qu’on l’entend sur ce titre. Il dénote d’ailleurs de l’univers Hyphen Hyphen. En effet, ce morceau est une ballade puissante, sensible et d’une justesse incroyable. On y sent la vulnérabilité dans la voix de Santa, qui est très éraillée dans les graves, quand elle s’emballe. Le clip, devant un piano et sur fond blanc, donne un rendu encore plus pur et sans artifice. “Popcorn Salé” est un prémisse de futurs titres, toujours dans un registre variété française, et entièrement enregistré et produit par Santa.

Découvrez “Popcorn Salé” de Santa :

“Break Up Diaries” de Mattyeux, ex-membre de Videoclub

Le duo Videoclub s’est malheureusement séparé juste après la sortie de leur sublime premier album Euphories, incluant le titre “En Nuit”. Adèle Castillon, l’autre moitié du groupe, avait assuré la tournée seule. Ici, il s’agit bien d’une séparation définitive, tant amoureuse que musicale. Matthieu Reynaud, stylisé Mattyeux, est le premier à se lancer en solo avec le très beau “Break Up Diaries”, qui semble avoir été écrit pour Adèle. Il y conte ses amours passés dans une poésie toujours aussi belle. Côté sonorités, c’est dans la continuité directe de ce qu’il faisait avec Videoclub, des sons très 80’s, une voix chantée-parlée. Et visuellement, même constat, on sent une ligne directrice identique. A noter aussi qu’Adèle Castillon prête sa voix au très beau titre “Nous” d’Annael.

Découvrez “Break Up Diaries” de Mattyeux :

“Mauvais” de Zaoui, ex-membre de Thérapie Taxi

Vous le savez aussi, Thérapie Taxi a annoncé sa séparation il y a un peu plus d’un an avec l’EP à succès Rupture 2 Merde et porté par le hit “Eté 90”. Depuis, chaque membre du groupe se lance dans une carrière solo avec parfois de très beaux titres. Mais le premier à véritablement se lancer est Raphaël, à appeler désormais Zaoui. Là aussi, on reconnait la patte Thérapie Taxi dans un titre pop savoureux et hyper addictif. L’instrumentale du morceau “Mauvais” est une vraie pépite, d’une complexité et d’une recherche incroyable. Entre insolence et intimité, le titre est prêt à inonder les radios. Un album ou EP devrait prochainement voir le jour. En parallèle, sachez qu’Adé, voit féminine de Thérapie Taxi, présentera son premier single officiel le 19 avril. Patience donc, mais en attendant, vous pouvez écouter son très beau titre “Imparfait Inconnu”, sorti l’an dernier.

Découvrez “Mauvais” de Zaoui :